Colpo di Luna, 1a puntata/ Diretta e ospiti: Francesco Arca, Conti, Gigi D’Alessio con Virginia Raffaele

Colpo di luna, anticipazioni e diretta prima puntata dello show con Virginia Raffaele

Dopo tanta attesa, il giorno di Virginia Raffaela è finalmente arrivato. Oggi, venerdì 12 gennaio, in prima serata, Raiuno trasmette la prima di tre serate di Colpo di luna, il nuovo show della prima rete della Rai affidato al talento istrionico di Virginia Raffaele. Comicità, magia, leggerezza, divertimento, invenzione e sogno sono gli ingredienti di un grande show con cui la Raffaela punta a conquistare i telespettatori regalando una serata leggera e spensierata. Con “Colpo di luna”, la Rai riporta in tv l’atmosfera del grande varietà del passato.

In particolare, lo show di Virginia Raffaela si ispira allo storico programma Rai “Teatro 10”, con uno studio grande, elegante e cangiante che occupa il Teatro 5 di Cinecittà in cui irrompe Virginia Raffaele che porta in tv l’altro mondo che ha ispirato la sua arte ovvero il luna park dove è cresciuta scoprendo il suo innato talento.

Gli ospiti della prima puntata di Colpo di luna

La grande protagonista di “Colpo di luna” è Virginia Raffaela che regalerà al pubblico momenti divertenti, ma anche di riflessione. Non mancheranno monologhi, imitazioni ma anche momenti musicali. Nel corso della serata, la Raffaele non sarà da sola ma sarà affiancata da una serie di ospiti che la aiuteranno a dare vita a siparietti davvero unici. In tutte e tre le serate, la Raffaele sarà affiancata da Carlo Conti e Gigi D’Alessio. Insieme a loro, anche Francesco Arca e Maurizio Ferrini con il suo personaggio della Signora Coriandoli,

Ospiti della prima puntata, invece, Stefano Accorsi, Pietro Castellitto, Fabio De Luigi, Giorgio Quarzo Guarascio, Gigi Marzullo, Gianni Morandi, Noemi e Benedetta Porcaroli. Immancabile, inoltre, la presenza di una band di 15 elementi diretta dal Maestro Maurizio Filardo e un corpo di ballo con la direzione artistica di Laccio.

Come vedere in diretta streaming Colpo di luna

Uno chow unico quello di Virginia Raffaele che, con Colpo di luna, punta a vincere la gara degli ascolti contro Ciao Darwin di Paolo Bonolis. Lo show di Virginia Raffaele può essere seguito in tv, ogni venerdì, subito dopo l’appuntamento quotidiano con Affari Tuoi. Colpo di luna può essere seguito anche in diretta streaming su Raiplay.

