Coma_Cose Battiti Live 2021/ Fiamme negli occhi fa cantare tutta Otranto

I Coma_Cose sono tra gli ospiti della prima puntata di Radio Norba Cornetto Battiti Live, in onda stasera su Italia 1 e on demand su Mediaset Play, nonché in replica su Italia 2 e Mediaset Extra. La serata che vedremo è stata registrata il 25 giugno nella splendida cornice del Castello Aragonese di Otranto, dove è stato allestito il palco principale di questa edizione caratterizzata da altre esibizioni “on the road” in diverse location pugliesi, tra le quali anche Polignano a Mare, Vieste, Martina Franca, Fasano, Bari, Lecce.

I Coma_Cose si sono esibiti sul main stage e hanno cantato “Fiamme negli occhi” e “La canzone dei lupi“. Per loro si tratta della prima volta a Battiti Live e hanno già lasciato il segno facendo cantare i presenti e tutti i fan che li hanno seguiti in live streaming dalle proprie case. Le performance del duo (Fausto e Francesca i loro veri nomi, ndr) sono sempre molto evocative e sorprendono anche chi non li conosce ancora. Il loro appuntamento con Radio Norba Cornetto Battiti Live è stasera su Italia 1.

Il tour dei Coma_Cose

Dopo un anno di stop forzato per il settore dello spettacolo, quest’estate stanno riprendendo vita i primi concerti all’aperto. I Coma_Cose sono tra coloro che stanno girando l’Italia in lungo e in largo per cantare finalmente live, dopo aver ottenuto un importante riscontro dalla loro prima esperienza al Festival di Sanremo 2021. Si sono già esibiti davanti ad un pubblico sold-out a Gardone Riviera il 27 giugno e per ben due volte al Carroponte di Milano il 6 e 7 luglio.

Il Nostralgia Tour dei Coma_Cose continua fino a settembre con tappe a Pavia (14 luglio), Padova (17 luglio), Codroipo (18 luglio), Collegno (21 luglio), Firenze (23 luglio), Mantova (25 luglio), Jesolo (26 luglio), La Spezia (8 agosto), Porto Recanati (10 agosto), Locorotondo (11 agosto), Riccione (14 agosto), Bagheria (22 agosto), Catania (23 agosto), Roma (27 agosto), Livorno (28 agosto), Milano (3 settembre).

Coma_Cose: da commessi a fidanzati a duo indie pop/rap

E’ stata proprio l’ultima edizione del Festival di Sanremo a far conoscere i Coma_Cose al grande pubblico, anche se il duo formato da Francesca Mesiano (in arte California) e Fausto Zanardelli (in arte Fausto Lama) è ufficialmente nato nel 2017, quando sono entrati a far parte dell’etichetta discografica Asian Fake. Si conobbero per caso, lavorando come commessi in un negozio di borse e articoli da regalo, legati entrambi dalla passione per la musica. Fu lei (ex dj) a convincere il ragazzo a riprendere la carriera musicale.

Da quel momento, i Coma_Cose hanno pubblicato l’Ep “Inverno ticinese” e poi l’album “Hype Aura”, arrivando a partecipare al Concerto del Primo Maggio di Roma. Nel 2019 ottennero le prime certificazioni d’oro per le canzoni “Mancarsi” e “Post concerto”, affermandosi così tra le principali voci del panorama indie pop/rap italiano e arrivando oggi al loro secondo album in studio “Nostralgia”, pubblicato post Sanremo per Asian Fake/Sony Music Italia. Per alcuni sono gli Albano e Romina dei giorni nostri (per questioni di coppia e non artistiche) e, per quanto a loro faccia piacere essere definiti così, hanno anche rivelato che sul palco si limiteranno sempre a cantare e a lasciare l’intimità dietro le scene.

