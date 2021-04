Coma_Cose/ “Torniamo alle origini dopo un Sanremo ‘pop’” (Domenica in)

S’intitola Nostralgia il nuovo album dei Coma_Cose uscito lo scorso 16 aprile che il duo composto da California (Francesca Mesiano) e Fausto Lama presenterà oggi a Domenica in. ‘Nostalgia’, probabilmente, è un gioco di parole che sta per ‘nostalgia di noi’, cioè dei ‘noi’ che eravamo nel passato musicalmente e umanamente. Un ruolo molto importante, nelle varie tracce del disco, lo hanno le citazioni: “Ci abbiamo tenuto molto a citare, ma non in modo fine a sé stesso”, spiegano i due in un’intervista pubblicata mercoledì scorso su Rolling Stone. “Ogni elemento presente in questo disco – proseguono – è un pezzo di musica che abbiamo vissuto veramente, magari ascoltandolo e consumandolo per anni. Sì, negli anni ’90 e 2000 i dischi si consumavano. La scelta di una certa scena musicale era più difficile da fare o da cambiare, diversamente da oggi, e, una volta che avevi fatto tuo un certo tipo di musica, diventava emblematico per la tua identità. Ci fa piacere che questo messaggio sia arrivato”.

COMA_COSE/ “Snaturati da Sanremo? Per niente, siamo soddisfatti” (Domenica in)

Coma_Cose: “Fiamme negli occhi è un brano pop, ma fa parte di noi”

Abbiamo imparato a conoscere i Coma_Cose a partire dalla loro partecipazione a Sanremo 2021, anche se in realtà Fiamme negli occhi era un brano diverso dai pezzi del loro repertorio ‘solito’: “La sua caratterizzazione pop e derivativa è una cosa che abbiamo voluto fortemente, lavorando moltissimo sul suo sound”, sottolineano ancora Francesca e Fausto. “Oggi, ascoltando Fiamme negli occhi insieme al resto del disco, è più facile capire perché, anche se qualcuno potrebbe essere deluso dal fatto che resta un caso isolato di pop così spinto. Quei colori sono una forza proprio perché restano i soli così vividi. Fanno parte della vita come ne fanno parte anche tante altre cose. La nostra speranza è che questo equilibrio tra pop così esplicito e leggero e pezzi più noir e concettuali sia vivo e funzionale”.

Coma_Cose, Fiamme negli occhi/ Mara Venier "mio marito è pazzo di voi!"

I Coma_Cose raccontano il loro amore

Nella tracklist di Nostralgia, il nuovo album dei Coma_Cose, ricorre spesso il tema dell’amore, e in particolare della ‘loro’ storia d’amore. In ogni caso, i due hanno voluto presentare un lavoro abbastanza variegato e diversificato, ricco di diversi punti di vista su un tema comune e che – per come è presentato da alcuni interpreti – rischia certe volte di risultare banale. Entrambi ne sono consapevoli: “La canzone d’amore, per noi, è un po’ una trappola: siamo in coppia, come persone e come musicisti, ma è molto difficile che i nostri punti di vista, soprattutto con dieci anni di differenza d’età, combacino sempre. Se lo affermassimo, non sarebbe credibile”. Da qui la loro riflessione profonda: “Abbiamo scelto il concetto, legato all’amore, più definitivo di tutti: non dire ‘ti amo’, ma ‘rimarremo noi’”.

LEGGI ANCHE:

TESTO COMPLETO "FIAMME NEGLI OCCHI" COMA_COSE/ Canzone romantica e orecchiabile

© RIPRODUZIONE RISERVATA