COMA_COSE, DALLA CRISI AL MATRIMONIO/ “Dopo Sanremo abbiamo litigato, le nozze…”

I Coma_Cose sono intervenuti in qualità di ospiti ai microfoni di “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda nel pomeriggio di domenica 19 febbraio 2023. I due cantanti, promessi sposi, hanno rivelato che nella settimana post Sanremo non si sono ancora fermati, complici i vari impegni di lavoro (“Forse la prossima settimana riusciremo a tirare il fiato”, ha rivelato California, voce femminile dei Coma_Cose).

Coma_Cose "L'Addio? Parla di nostra crisi"/ "Ci sposiamo ma faremo vacanze separate"

Ma dopo il Festival “abbiamo litigato per piccolezze, come lavare i piatti e chi dà la pappa ai gatti. Ci succede spesso. La cosa più importante, però, alla fine, è il dialogo, mettere in chiaro cose che ogni tanto si tende a nascondere e questo in qualche modo salva”. Il matrimonio, però, è confermato: “Ci sposeremo, senz’altro”. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

Coma_Cose: "Ci sposiamo, matrimonio in autunno"/ "La proposta l'ha fatta lei..."

Coma_Cose: dalla crisi al matrimonio

I Coma_Cose, duo musicale formato da Fausto Lama e California, sono arrivati al tredicesimo posto nella classifica finale del Festival di Sanremo 2023 con il brano “L’addio” ma a far parlare di loro, più che il brano, è stata la loro storia d’amore, che se prima del Festival di Sanremo era stata messa a repentaglio da una dura crisi, ora invece si dirige verso il matrimonio! La loro situazione ha fatto molto pensare a quei film romantici in cui delle coppie che stanno insieme da molti anni, durante i periodi di crisi dicono: “A questo punto o ci lasciamo o ci sposiamo”.

Video clip ufficiale "L'addio", di Coma_Cose/ Canzone Sanremo 2023, la lontananza

La situazione sembra analoga a quella dei Coma_Cose, che durante la loro prima esibizione sul palco dell’Ariston avevano dichiarato: “Abbiamo attraversato una crisi, ci siamo interrogati per capire come stava evolvendo la nostra storia. Ci siamo cercati e ritrovati più forti di prima”. I due lavorano insieme dal 2016 e la loro storia dura da molti anni, dopo aver superato la crisi si sono sentiti pronti per il grande passo: il matrimonio e l’annuncio è stato accolto con stupore e gioia dai giornalisti, che hanno scoperto tutto osservando il nuovo anello della cantante durante una conferenza stampa di Sanremo 2023.

Matrimonio in arrivo per i Coma_Cose, i due non sembrano voler perdere tempo, quando si sposeranno?

Durante una conferenza stampa del Festival di Sanremo 2023, i Coma_Cose hanno dichiarato con gioia: “Abbiamo deciso di sposarci. Io e Fausto stavamo parlando di matrimonio e io gli ho chiesto cosa ne pensasse di sposarci. Poi lui è spuntato con l’anello. Ho detto, ora o mai più. La data non la sappiamo ancora, dobbiamo capire dopo Sanremo. Ve lo faremo sapere“. Dopo l’annuncio molti giornalisti hanno chiesto alla cantante dei Coma_Cose se fosse incinta ma lei ha risposto: “No, non aspetto un bambino. Non ancora”.

Dopo l’annuncio delle nozze, la cantante dei Coma_Cose ha anche parlato del loro riavvicinamento, l’idea del matrimonio è subentrata solo dopo aver capito quanto si erano mancati durante il periodo in cui erano stati distanti e avevano vissuto in due case diverse: “A volte succede che non si comunicano bene i sentimenti, vengono messi in secondo piano dalle emozioni più sanguigne. Noi ci siamo riavvicinati perché ci mancavamo. La lontananza serve anche a far sentire la mancanza”. L’ultima notizia in merito al matrimonio è stata rilasciata pochi giorni fa a “Radio Deejay”, il duo musicale ha dichiarato che il matrimonio potrebbe essere celebrato in autunno. In ogni caso i Coma_Cose non sembrano voler “perdere tempo”!











© RIPRODUZIONE RISERVATA