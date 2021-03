Coma_Cose, “Fiamme negli occhi”/ Per ora deluse grandi aspettative… (Sanremo 2021)

Coma_Cose sono tra le new entry più interessanti del Festival di Sanremo 2021. Ieri sera il duo, insieme ad Alberto Radius e Mamakass, ha reso omaggio a Lucio Battisti con la loro personale interpretazione de “Il mio canto libero”. La coppia si è presentata con un look denim firmato MSGM, marchio dello stilista Massimo Giorgetti. Alberto Radius ha presieduto e vigilato sul duo, seduto sul fondo del palco con la sua chitarra a doppio manico.

Meno incisivi nella performance, ma sicuramente fondamentali nella preparazione del brano, il duo Mamakass: produttori, arrangiatori, compositori, polistrumentisti e tecnici del suono che hanno reso possibile il delicato arrangiamento della cover. Difficile, se non arduo, il confronto con Battisti su un pezzo così “battistiano” e purtroppo l’esibizione non è stata delle migliori. Infatti nella classifica delle cover, stilata sui voti dell’Orchestra del Festival, i Coma_Cose sono arrivati ultimi.

Coma_Cose: ai piedi della classifica di Sanremo 2021, qualcosa non va…

Nella classifica generale delle prime due puntate, i Coma_Cose erano arrivati diciottesimi, dopo Colapesce e Dimartino, con il loro brano “Fiamme negli occhi”. Alla fine della terza serata è stata rivelata la top ten della classifica generale: il duo non è arrivato nelle prime dieci posizione. “GRAZIE per l’affetto con cui ci avete bombardato ieri sera. Ultimi è un bellissimo punto di partenza quando c’è voglia di riscatto. Le fiamme negli occhi sono sempre lì, questa sera torniamo a farle bruciare”, hanno scritto Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano sui social dopo la performance di ieri sera. Questa sera, venerdì 5 marzo, il duo tornerà sul palco con la loro “Fiamme negli occhi”, che verrà valutata esclusivamente dalla Giuria della Sala Stampa. Mentre il Televoto del pubblico entrerà in gioco solo durante la serata finale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA