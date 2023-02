Coma_Cose, “L’addio”/ Tripudio sui social e intensità sul palco a Sanremo 2023

I Coma_Cose tornano sul palco di Sanremo 2023 con “L’addio”: il percorso del duo verso la finale

Il percorso dei Coma_Cose al Festival di Sanremo 2023 è probabilmente quello che ha colpito maggiormente per intensità sul palco dal punto di vista interpretativo. Con il brano “L’addio”, per il duo non è la prima volta sul palco dell’Ariston ma è come se lo fosse; non per inesperienza ma per capacità di essere magnetici. Il sodalizio sentimentale e artistico proposto dai Coma_Cose ha conquistato sia il giudizio dei social che l’opinione generale, a dispetto di una classifica non proprio felicissima.

I Coma_Cose hanno esordito al Festival di Sanremo 2023 nel corso della prima serata conquistando pubblico e sala stampa con un ottimo terzo posto nella classifica parziale. Dopo le prime due serate hanno semplicemente doppiato il loro rendimento, spostandosi in sesta posizione. Leggera discesa dopo la terza serata e il duetto della quarta con i Baustelle; i Coma_Cose con il brano “L’addio” sono infatti passati rispettivamente per l’11esima e la dodicesima posizione.

I Coma_Cose cantano “L’addio”, gli streaming digitali sorridono al duo

Il buon esito dell’esperienza Sanremese dei Coma_Cose non è confermata unicamente dall’esito momentaneo della gara ma anche dai numeri attuali degli streming e delle emittenti radio. Nella classifica ufficiale delle canzoni più apprezzate di Sanremo 2023 dal punto di vista della distribuzione il duo, con il brano “L’addio” occupa il 15esimo posto. Più confortanti i dati relativi a Spotify e Amazon Music dove occupano rispettivamente l’11esima e nona posizione.

L’esperienza al Festival di Sanremo 2023 per i Coma_Cose con “L’addio” è difficile che possa raccontare una storia diversa rispetto a quella già vista. Per la finale il giudizio sarà influenzato anche dal televoto dove sono troppi gli artisti con un seguito maggiormente dominante rispetto a quello del duo. A prescindere dal risultato finale, il percorso è stato comunque tra i migliori di questa edizione; emotività, interpretazione e controllo vocale sono state peculiarità non scontate se commisurate alle performance degli altri artisti in gara.

