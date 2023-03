Coma_Cose, perchè si chiamano così? Il matrimonio è stato posticipato?/ “Per ora…”

Coma_Cose: il successo e il tour in giro per l’Italia

I Coma_Cose (Fausto Lama e California) saranno a breve ospiti di “Che tempo che fa” per parlare della loro musica e della loro storia d’amore che dal Festival di Sanremo 2023 tiene gli italiani incollati allo schermo e ai giornali in attesa di capire di più sulla crisi superata e soprattutto sul loro matrimonio, che era stato annunciato per la prima volta durante una conferenza stampa del Festival di Sanremo, in cui la coppia aveva portato il brano “L’Addio” per rappresentare l’evoluzione e la fine della loro crisi di coppia. Dal 17 marzo 2023 i Coma_Cose hanno iniziato il loro tour in giro per l’Italia e nel frattempo sono contenti di potersi raccontare ai giornali o alla televisione.

Recentemente, come riporta Cosmopolitan, i Coma_Cose avevano dichiarato: “La diversità è importante, lo scontro spesso implica una crescita, e c’è solo bisogno di dirsi addio a volte per capire cosa si sta perdendo”. Il loro “addio” si è trasformato poco tempo dopo in una meravigliosa proposta di matrimonio ma quando si sposeranno? La data è vicina?

Coma_Cose: perchè si chiamano così? Il matrimonio è stato posticipato?

I Coma_Cose, molti fan che si sono innamorati delle loro canzoni e della loro storia d’amore si sono spesso chiesti“Perché si chiamano così?”; recentemente la risposta è arrivata proprio dal duo a Radio Deejay: “Il nome è nato perché volevamo un nome un po’ scuro, le nostre prime canzoni avevano un po’ di rap e sonorità belle toste e maligne. Quindi volevamo un nome che rappresentasse questo tipo di suono e anche la situazione che stavamo vivendo, perché non era un bel periodo della nostra vita. Quindi abbiamo scelto “Coma” per esorcizzare un po’”.

La seconda cosa che i fan continuano a chiedersi è: “Quando si sposeranno?”. Se all’inizio i Coma_Cose erano stati un po’ vaghi sulla data e avevano solo dichiarato: “Ci sposeremo presto”, adesso invece è arrivata, secondo Cosmopolitan, un’altra risposta che a quanto pare farebbe leggermente “slittare” la possibile data del matrimonio. Pare che al momento i Coma_Cose siano totalmente concentrati sul loro tour in giro per l’Italia e sulla musica e la cantante California ha dichiarato: “Preferiamo aspettare il momento giusto, per ora viviamo in un loop infinito, un vortice di cose dovuto a quella bella botta che è stato il festival e adesso parte anche il tour”.











