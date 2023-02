Coma_Cose sono fidanzati?/ “Siamo la felicità di condividere tutto”

Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, i Coma_Cose stanno insieme?

I Coma_Cose tornano al Festival di Sanremo 2023 in gara con il brano “L’addio“. Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano sono una coppia anche nella vita? Proprio così, il duo sono una coppia artistica, ma anche nel privato visto che sono innamorati dal 2017. Proprio quell’anno Fausto Lama, pseudonimo di Fausto Zanardelli, e California, nome d’arte di Francesca Mesiano si sono conosciuti in un negozio di borse a Milano. A raccontare il primo incontro è stato il cantante dalle pagine di Vanity Fair: “ero arrivato a Milano dal paese da poco e c’era questo amico che aveva una simpatia per Francesca, un giorno mi dice: vieni con me, se no sembra che ci voglio provare. Io sono andato e l’ho conosciuta”.

A presentarli è stato un amico di Fausto, ma i due si sono trovati all’unisono sin da subito complice anche la passione per la musica. “La cosa incredibile è che la prima sera che siamo usciti davvero insieme è stata in un locale tremendo di karaoke, abbiamo cantato Come mai degli 883 e Terra promessa di Ramazzotti. Incredibile, la prima sera abbiamo cantato insieme, in una di quelle occasioni che ti capitano una volta nella vita” ha rivelato la cantante.

i Coma_Cose, un duo non solo musicale

Ebbene si, i Coma_Cose sono una coppia nella vita artistica, ma anche nel privato. Il duo musicale, lanciato a Sanremo 2021 con il brano “Fiamme negli occhi”, fanno coppia fissa da diversi anni. “Siamo la felicità di condividere tutto con la persona che abbiamo scelto” hanno raccontato anche se ad un certo punto hanno vissuto un momento di crisi e difficoltà. Per superarlo hanno deciso di prendersi un periodo di pausa dalla musica e da loro stessi, isolandosi per ritrovare la chiave della loro felicità.

“Siamo tornati ognuno a casa propria, io a Salò e Francesca a Pordenone, perché avevamo bisogno di guardarci dentro, per ritrovare noi stessi”, ha raccontato Fausto dalle pagine di Vanity Fair. Proprio Fausto ha spiegato: in quelle due settimane io le ho mandato il provino di Sei di vetro, la canzone d’amore del disco, e quel pezzo ha fatto partire il nuovo album. Abbiamo dovuto allontanarci per sentire la voglia di riprovarci. Il disco è stato in questo senso medicativo”. Oggi tra i due è tornato il sereno e sono pronti a raccontare quel momento di distacco proprio sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo nel brano “L’addio”.

