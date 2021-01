Come cani e gatti/ Video, su Italia 1 il film con Jeff Goldblum (oggi, 5 gennaio)

Come cani e gatti saràin onda su Italia 1 oggi, martedì 5 gennaio, alle ore 14.30. Con la regia di Lawrence Guterman è un film del 2001. Una commedia d’azione che vede quali protagonisti propri i pelosi amici a quattro zampe. Nel cast oltre a tutti i soggetti nati dalle animazioni 3D e dalla effettiva collaborazione di cani sapientemente addestrati, vediamo gli attori Jeff Goldblum ed Elizabeth Perkins che interpretano rispettivamente il Professor Brody e la moglie, la Signora Brody; Alexander Pollock veste invece i panni del figlio Scott Brody. Soggetto e sceneggiatura sono di John Requa e Glenn Ficarra. Gli effetti speciali sono realizzati da Mill Films Ltd., Rhythm & Hues e Tippett Studio. Tra i diversi produttori del film vi è anche la ben nota Warner Bros insieme a Mad Chance, Npv Entertainment, Village Roadshow Production, Zide-Perry Production.

Come cani e gatti, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Come cani e gatti. Il professore Brody è uno scienziato un po’ distratto ma tanto preso dal suo lavoro al punto da trascurare la moglie e figlio Scott. Chiuso nel suo laboratorio è infatti molto concentrato nella sua ultima ricerca: un vaccino per eliminare l’allergia degli uomini al pelo dei cani.

Quando ottiene il risultato tanto sperato la notizia si diffonde subito nel mondo dei felini che spinti dal costante antagonismo contro i cani fanno di tutto per eliminare il vaccino. Mr.Tinkles è un cattivo e perfido gatto persiano bianco che si pone alla guida di un vero e proprio movimento felino mondiale contro quello canino. Non perde tempo per chiamare a raccolta tutti i gatti e organizzare un piano per eliminare il vaccino scoperto dal professore Brody.

Allo stesso modo, anche i cani si organizzano per difendere invece la ricerca che è a loro favore potendo avvicinarsi così a tutti gli uomini. La lotta tra il regno felino e canino ha così inizio e vengano stipulate insolite alleanze pur di averla vinta l’uno sull’altro, come quella che vede combattere insieme gatti e topi. Chi avrà la meglio? Ignaro di tutto ciò, il povero professore Brody rischia invece di veder distrutto il suo laboratorio.

