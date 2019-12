Come d’incanto/ Video, su Rai 3 il film con Amy Adams (oggi, 22 dicembre 2019)

Come d’incanto va in onda oggi, domenica 22 dicembre, a partire dalle ore 21.25 su Rai 3. Il film è della Walt Disney Pictures ed è una pellicola metà di animazione e metà live action, per la regia di Kevin Lima che l’ha realizzato nel 2007. Fra i protagonisti Amy Adams, nei panni di Giselle; Patrick Dempsey in quelli di Robert; James Marsden che riveste il ruolo del principe Edward e infine Susan Sarandon nella parte della regina Narissa.

Come d’incanto, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama Come d’incanto. La giovane Giselle vive nel regno incantato di Andalasia e qui sogna di incontrare il vero amore romantico. Un giorno conosce il principe Edward e i due si innamorano tanto da decidere di sposarsi il giorno dopo. La matrigna di Edward, la cattiva regina Narissa, scopre il piano dei due giovani e teme che il matrimonio possa farle perdere il trono, così decide di ostacolarlo in ogni modo e fa un incantesimo a Giselle spedendola in un posto lontano dove nessuno è mai felice: New York. In questa città vive Robert che di professione fa l’avvocato e il padre single di una bambina di sei anni che si chiama Morgan.

È disilluso dalla vita e dall’amore e non racconta mai le fiabe convinto che così la bambina si risparmi tantissime delusioni. Una sera, rientrando a casa, Robert e Morgan incontrano Giselle che è molto confusa e spaesata e decidono di ospitarla a casa loro. La prima ad affezionarsi a lei è Morgan ma anche Robert, dopo un iniziale fastidio, scopre di essere attratto dalla ragazza e di provare per lei un sentimento, nonostante sia in procinto di sposarsi con la fidanzata Nancy. Nel regno di Andalasia, intanto, il principe Edward, con l’aiuto di Pip, il fido coniglio di Giselle, ha scoperto cosa è accaduto all’amata e si precipita a New York per salvarla. Ancora una volta Narissa tenta di stravolgere i suoi piani e incarica l’infedele servitore Nathaniel di seguirlo con tre mele avvelenate con le quali ucciderà Giselle non appena l’avranno trovata.

Il principe riesce a trovare la giovane ma ormai Giselle è cambiata e si rende presto conto che non è Edward quello che desidera. Nonostante ciò, accetta di accompagnarlo ad un ballo dove saranno presenti anche Robert e Nancy. Qui, però, in quattro vengono raggiunti anche da Nathaniel che riesce a far mangiare la mela avvelenata a Giselle che sprofonda in un eterno sonno dal quale solo il bacio di un amore puro e sincero potrà risvegliarla. Edward prova subito a baciarla ma Giselle non si risveglia.

Occorre il bacio di Robert, il suo vero e grande amore, per riuscire a riportarla in vita. Narissa, allora, furiosa di non aver ottenuto quello che vuole, si trasforma in drago e rapisce Robert ma Giselle, da vera guerriera e con l’aiuto di Pip, la sconfigge e la uccide. Robert e Giselle dopo qualche anno vivono a New York con Morgan e lei è diventata una stilista di successo. Edward e Nancy, invece, si sono scoperti innamorati e vivono nel regno di Andalasia. Nathaniel, infine, avendo capito la malvagità della regina ha deciso di restare a New York ed è diventato uno scrittore fantasy di successo.

