Come è morto Claudio Villa, il rapporto con le figlie/ Il riconoscimento di Manuela

Claudio Villa, il ricordo della carriera a 35 anni dalla sua tragica scomparsa

Claudio Villa è senza dubbio tra i volti più iconici della musica leggera italiana, una carriera costruita sul palco del Festival di Sanremo e apprezzata nel mondo per qualità indiscusse interpretative indiscusse. La sua fama inizia a farsi largo nei primi anni ’50, prima di trovare il primo successo sanremese nel 1955 con Buongiorno Tristezza. Sarà il primo di 4 trionfi che lo vedono ancora oggi al primo posto per il numero di vittorie al Festival di Sanremo, un vero e proprio record condiviso con un altro grande della musica italiana, Domenico Modugno.

Chi è Patrizia Baldi, moglie di Claudio Villa/ "Malattia? Il cancro mi ha reso forte"

Claudio Villa non è solo noto per il successo discografico e per la sua carriera vincente al Festival di Sanremo. La sua vita sentimentale è stata spesso al centro dell’interesse mediatico, anche dopo la sua scomparsa avvenuta nel 1987. In quell’anno, la notizia della sua morte arriva proprio nel corso della kermesse canora: Pippo Baudo interruppe lo spettacolo per dedicare il suo sentito e commosso ricordo dell’artista, stroncato da un infarto all’età di 61 anni dopo diversi problemi cardiaci accusati in quel periodo.

Patrizia Baldi, moglie Claudio Villa/ "Lui era un mammo. Cancro mi ha reso più forte"

Claudio Villa, nel 2004 Manuela diventa ufficialmente sua figlia legittima

Claudio Villa ha avuto tre storie importanti nella sua vita, come dimostrato dai diversi figli avuti dalle rispettive relazioni. Per 10 anni è stato legato a Miranda Bonansea, con la quale ha avuto il suo primo figlio, Mauro. L’ultimo amore della sua vita è stato quello con Patrizia Baldi, di ben 31 più piccola e con la quale ha vissuto fino agli ultimi istanti della sua vita. Dalla loro storia sono nate due splendide bambine, Aurora Pica e Andrea Celeste, sulle quali scarseggiano informazioni. Entrambe non hanno seguito le orme paterne e risultano praticamente ignote al mondo dello spettacolo, è lecito pensare che abbiano deciso di vivere in serenità delle vite comuni.

Come è morto Claudio Villa, amato cantante italiano/ I successi al Festival di Sanremo

Tra la relazione con Miranda Bonansea e Patrizia Baldi, è da menzionare la lunga storia d’amore con la ballerina professionista Noemi Garofalo che darà a sua insaputa alla luce Manuela Villa: riconosciuta come figlia legittima solo nel 2004. Negli ultimi anni la ragazza ha spesso raccontato le sue dure battaglie per ottenere il riconoscimento da parte del padre, a partire dalla rivelazione della madre. Quest’ultima motivò il mancato riconoscimento con un errore di trascrizione da parte del prete, emerso quando Manuela aveva 12 anni. Da lì è partita la lotta per l’ottenimento del cognome, terminata con la sentenza della Corte di Cassazione risalente al 2004, che l’ha confermata come figlia legittima.











© RIPRODUZIONE RISERVATA