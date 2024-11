Come finisce La rosa della vendetta? Anticipazioni ultima puntata del 17 novembre 2024

Manca solo una settimana al gran finale di stagione de La rosa della vendetta, la dizi turca che vede al centro delle trame l’amore contrastato e incompreso tra Gulcemal e Deva saluterà i telespettatori di Canale5 domenica 17 novembre 2024 con l’ultima attesissima puntata sempre in prima serata su Canale5. E dalle anticipazioni si scopre nel dettaglio la trama completa e come finisce La rosa della vendetta con un balzo temporale in avanti di ben cinque anni. La puntata precedente, infatti, si è conclusa con l’estremo gesto di Gulcemal che si è gettato in un dirupo ma l’uomo è davvero morto? Il suo corpo, infatti, non è mai stato ritrovato.

La rosa della vendetta, anticipazioni puntata oggi 10 novembre 2024/ Gulcemal si suicida: Deva ha un segreto

Le anticipazioni La rosa della vendetta, rivelano che il suicidio di Sahin getterà nello sconforto tutti. Prima di morire, però, l’uomo ha dato disposizione dei suoi averi pensando ai suoi cari, e così si scoprirà che ha lasciato alla sorella Gùlendam tutti i suoi beni, nostante tutte le diatribe passate, e che ha pagato una costosa clinica per consentire al fratello Armagan di sottoporsi ad una delicata operazione per potergli permettere di camminare. E soprattutto ha pensato anche alla sua amata, Deva alla quale ha intestato un’azienda di tessuti. Tuttavia, mentre tutti saranno addolorati per la sua morte, la madre Zafer e Deva saranno le uniche convinte che sia ancora in vita.

Endless Love anticipazioni turche prossime puntate/ Cadavere di Ozan scompare: chi l'ha rubato e perché

Anticipazioni La rosa della vendetta ultima puntata: lieto fine per Gulcemal e Deva

Si arriva dunque alle battute finali, come finisce La rosa della vendetta? Le anticipazioni sull’ultima puntata svelano che Gulcemal è vivo e dopo cinque anni farà ritorno a casa. Nello specifico si scoprirà infatti che ha preferito farsi da parte, inscenando il suo suicidio, per consentire a tutti i suoi cari di riappacificarsi. Un sacrificio che si è rivelato efficace soprattutto per cambiamento radicale di Zafer. Ancora provata dalla triste fine del figlio, alla quale non ha mai creduto fino in fondo, la donna completamente cambiata e spera ancora, un giorno, di poter riabbracciare il suo amato Gülcemal ed il finale sarà particolarmente commuovente perché Gulcemal potrà riabbracciare Cemal, il figlio che non ha mai conosciuto. Lieto fine per Gulcemal e Deva, dunque.