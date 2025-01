Anticipazioni Leopardi Il poeta dell’infinito: anticipazioni ultima puntata 8 gennaio 2025

Dopo il successo di ieri sera, questa sera andrà in onda la seconda ed ultima puntata della fiction di Rai1 incentrata sulla figura di Giacomo Leopardi e dalle anticipazioni si scopre come finisce Leopardi Il poeta dell’infinito, soffermandosi sull’ultima parte della vita del grandissimo poeta e scrittore. Siamo nella Firenze del 1830 sia Antonio che Giacomo si innamorano della bellissima e colta Fanny. Tuttavia Ranieri, per evitare di tradire la promessa fatta all’amico fraterno farà di tutto per far si che la donna si accorda dell’interesse del poeta per lei, ma Fanny lo considera solo un ottimo amico ed è innamorata di Ranieri.

Anticipazioni The Bad Guy, oggi 8 gennaio 2025 su Rai 2/ Luigi Lo Cascio affronta i suoi aguzzini

Le anticipazioni Leopardi Il poeta dell’infinito svelano che nel frattempo gli austriaci prenderanno il controllo della citta ed anche la rivista satirica del poeta, Le Flâneur subirà il divieto di pubblicazione. In questo contesto storico, con i moti rivoluzionari appena scoppiati e con Bologna insorta contro il potere papale, Giacomo verrà nominato delegato all’Assemblea nazionale del nuovo Stato Italiano. Antonio Ranieri nel frattempo dopo aver conosciuto la famosa attrice Lenina Pelzet con lei andrà a Roma e Leopardi crederà in questo modo di avere una chance con Fanny ma il suo amore resterà mai dichiarato ne ricambiato perché si renderà conto che la donna è innamorata di Antonio.

Leopardi Il poeta dell'infinito, pioggia di critiche per la fiction di Rai1/ "Non è Giacomo, lenta e noiosa"

Come finisce Leopardi Il poeta dell’infinito, spoiler puntata finale: l’amore struggente di Giacomo per Fanny

Si giunge così al gran finale dell’ultima puntata della fiction di Rai1 su Giacomo Leopardi, come finisce Leopardi Il poeta dell’infinito? Antonio e Fanny, dopo aver ceduto alla passione, si sentiranno in colpa nei confronti del poeta e per questo Ranieri lo convincerà a seguirlo a Napoli ma Giacomo sarà sempre più malato ed anche se la sorella Paolina si prende cura di lui non ci saranno dei miglioramenti. L’aria mite della citta partenopea non porterà alcun beneficio alla sua salute. Nel frattempo scoppierà l’epidemia di colera e lui vorrebbe fuggire a Parigi ma è troppo stanco e malato per farlo. Si trasferirà così a Torre del Greco per comporre le sue ultime opere: La ginestra e Il tramonto della Luna e sempre più debole e malato si farà mettere dalla sorella nel taschino vicino al cuore, la lettera d’amore di Fanny per Antonio.