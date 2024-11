Com’è finito Il Patriarca nella prima stagione: Lara salva la vita a Nemo

Nemesio Nemo Bandera il patriarca di Levante torna in onda questa sera, venerdì 15 novembre 2024, in prima serata su Canale5. Le anticipazioni della 1a puntata svelano che il protagonista dovrà fare i conti con un nuovo nemico Raoul Morabito, e con la progressione della malattia, l’Alzheimer e non mancheranno colpi di scena e risvolti inaspettati ed anche personaggi fidati e insospettabili si riveleranno alla fine diversi da come appaiono, ma com’è finito Il Patriarca nella prima stagione? Che cos’è era successo? La fiction di Canale5 con protagonista Claudio Amendola ha per protagonista Nemo Bandera, che è a capo di un impero criminale che nasconde sotto la copertura dell’azienda ittica Deep Sea.

In realtà si tratta di una copertura per nascondere una rete di narcotraffico che gli consente di mantenere il controllo sulla città di Levante. Nella prima stagione Nemo ha dovuto fare i conti con pericolosi rivali rischiando più volte la vita. Inoltre anche dal punto di vista privato si è scontrato più volte con il figlio Carlo, tossicodipendente e fragile che lui voleva come sua successore. Anche il rapporto con Lara, figlia primogenita nata dalla relazione con la sua prima fidanzata, non è dei migliori. Nonostante il profondo affetto che lega padre e figlia quest’ultima non ha mai accettato la scelta di vita del padre. Tuttavia puntata dopo puntata il loro legame si è stretto sempre di più e Lara ha persino ucciso un uomo pur di salvare la vita al padre Nemo.

Il Patriarca com’è finita la prima stagione: la morte choc di Carlo

Com’è finito Il Patriarca? L’ultima puntata andata in onda nel marzo del 2023 è stata ricca di colpi di scena inaspettati e drammatici. Il matrimonio di Mario e Nina (figlia di Nemo) ha preso una svolta inaspettata e Freddy ne ha approfittato per ricattare Bandera. Quest’ultimo è stato costretto ad accettare l’aiuto di Monica, la sorella di Serena, Nemo deve vendere una parte della sua società. Mario è stato scelto per risolvere la situazione, ma si è trovato di fronte a una scelta drammatica: l’avvocato della famiglia Bandera Mario ha ucciso Carlo, il figlio di Nemo. Gli scenari sono rimasti tutti aperti, Lara si rende conto che dovrà sacrificare i suoi principi morali per aiutare suo padre. L’ispettore Monterosso vuole incastrare Nemo per l’omicidio dell’amico Buscemi e ha ancora un asso nella manica.