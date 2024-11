Anticipazioni Il Patriarca 2, puntata di oggi 15 novembre 2024: Nemo Bandera scoprirà che l’assassino di Carlo è Mario?

Torna in onda questa sera, venerdì 15 novembre 2024, la fiction di Canale5 Il Patriarca 2 con protagonisti Claudio Amendola, Antonia Liskova, Neva Leoni e Raniero Monaco di Lapio. La trama ruota attorno alla figura di Nemo (Nemesio) Bandera, che è a capo di un’organizzazione di narcotraffico che nasconde sotto la copertura dell’azienda ittica Deep Sea. Dopo la morte del figlio Carlo la situazione sarà ancora più complicata dall’arrivo di Raoul Morabito, nemico di Nemo ed ex socio in affari. Intano la malattia di Nemo, l’Alzheimer, continuerà ad incedere portando il protagonista ad riflettere su se stesso e sulle scelte fatte in passato.

Claudio Amendola: "Fu dura vedere papà perdere la memoria"/ "Mia figlia mi ha rimproverato le assenze"

Le anticipazioni Il Patriarca 2 della puntata di oggi, 15 novembre 2024, svelano che Nemo Bandera dopo la drammatica morte del figlio Carlo, è riuscito a trovare un fragile equilibri grazie all’aiuto delle persone a lui più care, la moglie Serena, la figlia Nina ed il marito di quest’ultima, Mario avvocato e membro fidato della famiglia ma in realtà nasconde un terribile segreto: è stato lui ad uccidere Carlo. Nemo scoprirà mai questa agghiacciante verità? E soprattutto se verrà fuori come reagirà ad un tale tradimento? In questo precario equilibrio Nemo dovrà fare i conti con il nemico che ha dentro di se, la malattia, l’Alzheimer che sembra non lasciargli scampo. Ed un nemico esterno, Raoul Morabito, ex socio e amico adesso, invece, pronto a tutto pur di vendicarsi.

Claudio Amendola, infarto e dipendenze: "Salvato da mia moglie"/ "Sono stato dipendente dalla cocaina"

Il Patriarca 2 anticipazioni, puntata del 15 novembre 2024: Lara riallaccia i rapporti con Nemo

Dalle anticipazioni Il Patriarca 2 si scopre che nella puntata di questa sera spazio avrà anche il rapporto tra Nemo e sua figlia Lara, primogenita nata dalla relazione con il suo primo amore Ada. Dopo la morte della donna, Nemo ha deciso di prendersi cura di Lara tentando di fare di lei un membro della famiglia Bandera a tutti gli effetti, anche se Lara ha sempre cercato mettere le distanze dal padre e dal resto della famiglia, infatti odia il mondo criminale a cui lui appartiene. Il rapporto tra padre e figlia provocherà nuove tensioni nel clan e porterà alla luce nuove tensioni sotterranee.

Giorgia Guglielman, chi è la compagna Claudio Amendola? 15 anni più giovane/ "Ci siamo innamorati sul set"

Nella fiction di Canale5, infine, le anticipazioni sulla trama del 15 novembre 2024 riportano che i problemi i più gravi, tuttavia, arriveranno da Raoul Morabito, un tempo socio e amico ma oggi acerrimo nemico di Nemo, che ha intenzione di ottenere il controllo della città di Levante. I due, legati da un passato di contrabbando e tradimenti, si troveranno di nuovo faccia a faccia in uno scontro che sarà il fulcro di questa stagione, una resa dei conti tra amicizia, tradimento e ambizione. L’intera stagione sarà quindi caratterizzata dal ruolo di Nemo Nemesio Bandera al centro di una lotta feroce contro la malattia e contro il suo vecchio socio Raoul, che avrà amicizie e allacci importanti e insospettabili. Al cuore dello scontro, il futuro della famiglia e la sopravvivenza del clan Bandera.

Il Patriarca 2, quando va in onda e come vederlo in diretta streaming

Dopo il successo della scorsa stagione, Il Patriarca 2 torna in onda oggi, venerdì 15 novembre 2024, sempre in prima serata su Canale5 a partire dalle 21.35 circa con le puntate della nuova stagione. È possibili seguire le vicende del clan Bandera e di tutti i protagonisti anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity mentre i vari episodi, così come tutti quelli della prima stagione, sono disponibili nel catalogo. La fiction con protagonista Claudio Amendola è formata da sei puntate in cui dopo l’addio di attori come Carmine Buschini (Carlo) ci saranno molte new entry tra cui Giulia Bevilacqua nelle vesti della sindaca di Levante.