Com’è finito L’Amica Geniale 3-Storia di chi fugge e di chi resta: colpo di testa di Lenù con Nino

Questa sera andrà in onda la prima puntata de L’Amica Geniale 4-Storia della bambina perduta, l’ultimo capitolo della tetralogia incentrata sulla vita di Elena (Lenù) e Lila nate dai romanzi di Elena Ferrante, ma com’è finito L’Amica Geniale 3-Storia di chi fugge e di chi resta? Cos’era accaduto nella scorsa stagione? La serie racconta dell’amicizia lunga una vita di Elena Greco e Lila Cerullo da bambine sino all’età adulta. Nel corso delle varie stagioni ad impersonarle sono state rispettivamente Elisa Del Genio, Margherita Mazzucco e Alba Rohrwacher la prima e Ludovica Nasti, Gaia Girace e Irene Maiorino l’altra.

Per quanto riguarda più nel dettaglio la trama de L’Amica Geniale 3-Storia di chi fugge e di chi resta, si vedono Elena e Lila ormai diventate donne. La vita le ha costrette a crescere in fretta. Lila si è sposata a soli sedici anni, ha un figlio piccolo, ha lasciato il marito e l’agiatezza, lavora come operaia in condizioni durissime. Elena è andata via dal rione, ha studiato alla Normale di Pisa e ha pubblicato un romanzo di successo che le ha aperto le porte di un mondo benestante e colto. Ambedue hanno provato a forzare le barriere che le volevano chiuse in un destino di miseria, ignoranza e sottomissione. Tuttavia mentre Lila sin da piccola ha abituato ad essere ‘tempesta’ e piena di ombre e turbolenze, Lenù è sempre stata integerrima e seria come un farò da seguire per questo il colpo di scena finale ha scioccato lo spettatore.

L’Amica Geniale 3 com’è finito? Elena decide di seguire l’istinto: cos’è successo nella scena finale

E la scena finale de L’Amica Geniale 3 è contraddistinta da un vero e proprio colpo di scena. Elena Greco ha deciso di seguire il suo istinto e di vivere il suo amore con Nino Sarratore. I due nella scena sono finalmente su un aereo, pronti a vivere con pienezza e in libertà la loro storia d’amore. Dopo aver lasciato Pietro Airota , Elena è pronta ad ascoltare il suo cuore, iniziando una storia con la persona di cui è stata innamorata sin da bambina. Com’è finito L’Amica Geniale 3-Storia di chi fugge e di chi resta? Con un finale che svela chi sarà l’attrice ad impersonare Lenù nella quarta ed ultima stagione, Elena si alza dal sedile passeggero per andare in bagno e vediamo a quel punto che nello specchio c’è il riflesso di Alba Rohrwacher, la sua se adulta e voce narrante dell’intera serie. La 1a puntata de L’Amica Geniale 4 andrà in onda questa sera su Rai1 e l’attesa per sapere che cosa succederà è tanta.