Com’è finito Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso nella prima stagione: causa particolare per l’avvocato

È tutto pronto per il ritorno in onda di Vincenzo Malinconi 2 Avvocato d’insuccesso, la fiction di Rai1 con protagonista Massimiliano Gallo e tratta dai romanzi di Diego De Silva torna in onda questa sera, domenica 1 dicembre 2024, sempre in prima serata di Rai1. E prima di scoprire che cosa accadrà nelle nuove puntate ricordiamo com’è finito Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso nella prima stagione. La trama ruota attorno ad un avvocato tutt’altro che di successo, quasi disoccupato, divorziato e perennemente afflitto. Nell’ultima puntata mentre sul piano lavorativo ha scelto di difendere Teicheué su quello sentimentale è entrato in piena crisi con Alessandra Persiano (Denise Capezza).

Non solo i nuovi e complessi casi e l’attrazione sempre più forte nei confronti di Alessandra sono state al centro delle trame dell’ultima puntata di Vincenzo Malinconi Avvocato d’insuccesso ma anche l’inaspettata proposta indecente del collega Ugo Maria Starace Tarallo (Michele Placido) che gli chiederà di smettere di assistere nella causa di separazione la moglie, Veronica (Ana Caterina Morariu) e per farlo è disposto anche a sborsare un’ingentissima somma di denaro. Nonostante tutto l’avvocato ha continuato a difendere la donna.

Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insuccesso: com’è finita la prima stagione? Addio tra Alessandra e Vincenzo

Giunti invece al grande finale di stagione e per rispondere alla domanda com’è finito Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insuccesso nell’ultima puntata, nonostante gli screzi dovuti alle intromissioni esterne nella loro storia, da parte soprattutto dei familiari di lui, l’avvocato e Alessandra erano riusciti a superare la crisi d’amore, la loro passione si era riaccesa e finirono a letto. L’idillio però è durato poco, perché successivamente la donna ha accettato una proposta di lavoro per Milano e dunque Vincenzo e Alessandra si sono lasciati. Si tratta però di un addio definitivo o nelle nuove puntate ci sarà un ritorno di fiamma? Per saperlo occorre vedere le puntate di Vincenzo Malinconico 2-Avvocato d’insuccesso in onda a partire da questa sera, domenica 1 dicembre 2024, in prima serata su Rai1.