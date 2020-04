Come formattare decoder My Sky/ Guida per cancellare registrazioni e film scaricati

Pubblicità

Lo sapevate che è possibile formattare la memoria del decoder My Sky? Per chi avesse ancora il vecchio “ricevitore”, e non fosse ancora passato al più avveniristico SkyQ, è possibile azzerare tutti i dati presennti all’interno del disco rigido del proprio decoder, di modo da pulirlo e renderlo quasi pari al nuovo. La guida è fornita dal portale computerweb.eu, che spiega appunto come formattare il proprio My Sky. Si comincia accendendo ovviamente il decoder in questione, e accendendo la televisione. Dopo di che è necessario accedere alla televisione satellitare, e premere il tasto sul telecomando di Sky “Menù”. A quel punto, tramite i tasti di direzione, bisogna selezionare l’opzione “Configura”. Dovrete poi digitare il tasto 4, poi il tasto zero, l’uno, e infine dare l’ok. Comparirà così un menù nascosto formato da 4 diverse voci, leggasi Home frequency, info callback, pulizia disco e set up.

COME FORMATTARE DECODER MY SKY: UN’OPERAZIONE DA 5 MINUTI

Come è intuibile, bisognerà spostarsi su “Pulizia disco”, premendo per due volte di seguito il tasto “Ok”. Scatterà così l’operazione di pulizia del disco, e sullo schermo del vostro televisore comparirà la scritta: “Questa procedura andrà a ripristinare i parametri iniziali cancellando tutte le informazioni memorizzate”, con l’aggiunta di “Premere ok per proseguire esc per annullare”. Sarete quindi di fronte ad uno spartiacque: acconsentendo l’operazione, cancellerete tutti i programmi che avrete registrato in precedenza, o scaricato da Sky On Demand; in caso contrario, invece, rimarrà tutto come prima. L’operazione richiede davvero pochissimo del vostro tempo, circa 5 minuti, dopo di che, quando il decoder di My Sky si riavvierà, scoprirete che sarà vuoto, come nuovo di fabbrica. Quest’operazione è utile quando si ha il disco rigido troppo pieno, magari anche di roba che ci siamo dimenticati di guardare, e così facendo la sua capienza tornerà disponibile al 100%. Se per caso foste alla ricerca di come fare spazio sul vostro My Sky, ora sapete come farlo.



