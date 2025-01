Una storia di vita devastante ma che non le ha portato via la speranza; da quel tremendo giorno è in prima linea a sostegno delle donne vittime di violenza e quotidianamente prosegue nella sua battaglia personale. Stiamo parlando di Gessica Notaro, donna di spettacolo ma soprattutto nota alla cronaca per un terribile evento che ha riguardato la sua vita. Caratteristica la benda sull’occhio che è costretta a portare da anni e che ovviamente, per chi ancora non ne conosce la storia, genera interrogativi. come ha perso l’occhio Gessica Notaro? Tornerà a vedere?

Era il 2017 quando l’ex fidanzato di Gessica Notaro, Edson Tavares, in maniera vile gettò sul suo volto dell’acido. Un evento che ebbe come effetto la perdita della vista dall’occhio sinistro, coperto appunto da una benda. Due anni dopo – come racconta Il Fatto Quotidiano – Gessica Notaro si è sottoposta ad un delicato intervento all’occhio mantenendo la speranza di poter, un giorno tornare a vedere.

Per Gessica Notaro la speranza dopo tanto dolore potrà dare presto i suoi frutti; attraverso una seconda operazione – un trapianto di cornea – potrà finalmente riacquistare la vista. Potrà riprendersi la libertà di vivere senza limitazioni, di tornare ad osservare il mondo vilmente offuscato da un gesto altrettanto vile. Come raccontato al settimanale DiPiù alcune settimane fa – riporta Il Fatto Quotidiano – prima di poter tornare sotto i ferri Gessica Notaro dovrà però assecondare delle importanti tempistiche cliniche, sicuramente propedeutiche alla buona riuscita dell’intervento. “Il mio medico mi ha sempre consigliato bene e abbiamo deciso che avremmo fatto l’operazione quando, secondo lui, sarebbe stato il momento giusto…”.