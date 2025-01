Javier Martinez ha ricevuto una bellissima sorpresa al Grande Fratello: la sua migliore amica Gessica Notaro è entrata a salutarlo dopo che inizialmente gli aveva fatto recapitare un cinghiale di peluche per farlo sentire meno solo nel corso del reality. Stavolta gli ha fatto un altro regalo, portando il peluche femmina del cinghiale, con un meraviglioso tutù rosa da ballerina e confezionato in una scatola tutta per lui.

Insomma, tra i due traspare una vera e leale amicizia e lo confermano le parole di Gessica Notaro che gli ha detto di essere estremamente orgogliosa di lui per come sta gestendo i momenti più difficili nella casa del Grande Fratello. Non solo, ha sottolineato quanto il ragazzo sia incredibilmente equilibrato e centrato: “Chiunque al tuo posto sarebbe impazzito“, ha detto. Alfonso Signorini ha poi chiesto ai due di raccontare la loro storia, e si scopre che sono amici da tantissimo tempo, si supportano nei momenti più difficili e ci sono sempre l’uno per l’altra.

Gessica Notaro ha donato una “boccata d’aria” a Javier Martinez al Grande Fratello. Una volta finito il tanto odiato “freeze”, i due si sono potuti abbracciare dopo tanto tempo. Ad un certo punto, però, si è parlato del fatto che il bell’argentino non riesca a trovare una donna nella casa più spiata d’Italia, ed è stata riportata in auge una feroce critica da parte di Cesara Buonamici: “Ti ho scoperto. Ti senti figo ma sei una delusione“, gli aveva detto l’opinionista: “ti sei lanciato in una serie di toccate e fughe a favore di telecamere“. La giornalista, infatti, sospettava che Javier fosse indeciso in ambito sentimentale proprio per creare una strategia di visibilità.

Nella diretta di giovedì 23 gennaio 2025, però, Gessica Notaro ha spiegato come stanno davvero le cose, dicendo che Javier è un Uomo con la U maiuscola, e che lei sa bene quale sia la donna giusta per lui. “Javier è una persona riflessiva, e dentro ha ben chiaro il prototipo di donna che vorrebbe ma nella realtà non la trova“. Poi continua, dicendo che la donna del ragazzo deve essere “decisa, dalla salda spina dorsale e dolce, che sappia farsi guidare da lui ma guidarlo quando è necessario“.