Com’è morta Carmen Scivittaro e malattia/ “Lottava da tempo” dopo morte del fratello…

Com’è morta l’attrice Carmen Scivittaro

Un lutto improvviso, quello che ha colpito l’intero cast di Un posto al Sole in seguito alla morte di Carmen Scivittaro, l’attrice che nella soap opera partenopea interpretava il personaggio di Teresa, moglie di Otello. La nota interprete è scomparsa all’età di 78 anni nella giornata di domenica 14 agosto, in seguito ad una malattia. L’annuncio è stato dato via social da due colleghi della serie: Walter Melchionda e Alberto Rossi, rispettivamente Gigino e Michele.

Stando alle prime indiscrezioni rese note da vari quotidiani nazionali tra cui Il Giorno, l’attrice sarebbe deceduta dopo aver combattuto contro una lunga malattia. Ad aggiungere ulteriori dettagli, seppur vaghi, è stato l’attore Alberto Rossi che in lacrime, attraverso le sue Instagram Stories ha spiegato: “Sapevate che Carmen non era con noi da parecchio tempo, per motivi prima di salute del fratello, poi di salute suoi. Era da un po’ che non la sentivamo, perché non voleva che la contattassimo”.

Carmen Scivittaro lontana dal set dopo la morte del fratello

L’assenza di Carmen Scivittaro dal set di Un posto al Sole a causa della sua lunga malattia contro la quale stava lottando, era stata giustificata facendo stabilire il suo personaggio, Teresa Diacono a Indica, dove in seguito l’aveva raggiunta anche il marito Otello, l’attore Lucio Allocca. Nessun dettaglio in più, tuttavia, è finora emerso sulle cause della morte dell’attrice che ha lasciato sotto shock colleghi e fan più accaniti che dal 1998 al 2008 hanno seguito le sue vicende con grande affetto.

La sua ultima apparizione nella soap opera risale a maggio del 2018, in concomitanza con l’episodio 5007. Dopo la morte del fratello, infatti, l’attrice aveva deciso allontanarsi dalle scene per dedicarsi interamente alla famiglia. Il suo personaggio tuttavia non è mai stato cancellato dalla soap. Non è chiaro se adesso, dopo la sua scomparsa anche il personaggio di Teresina sarà fatto sparire storia.

