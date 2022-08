Un posto al sole/ Anticipazioni 12 agosto: Valsano colpisce i Giordano, chi morirà?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 12 agosto: scontro finale tra Valsano e i Giordano

Le anticipazioni di Un posto al sole in onda il 12 agosto svelano che il pubblico dovrà aspettarsi molti colpi di scena in vista di quello che è il finale di stagione. Iniziamo da Roberto e Marina, sempre alla ricerca di una nuova cameriera, faranno un colloquio a un’enigmatica ragazza di nome Lia (la new entry Chiara Mastalli). Nonostante il suo ottimo curriculum, i due si chiedono cosa la spinga a lavorare come domestica. Nonostante tutti i dubbi, Lia sembra proprio la candidata ideale per il posto.

Intanto Peppe Capasso prosegue con la sua corte serrata, rendendo Giulia sempre più nervoso e infastidita. Forse la giovane si fatta un’idea sbagliata dell’uomo? Infine, è tornata l’armonia in casa Giordano, con Raffaele e Ornella che festeggiano la fine delle ostilità, grazie all’aiuto di Viola, che ha organizzato la cena, ed Eugenio. La bella giornata trascorsa in famiglia potrebbe però concludersi in tragedia: Lello Valsano è libero e si sta avvicinando ai Giordano per sferrare il colpo finale…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: Valsano, il piano per colpire Raffaele

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Roberto chiede a Marina di trasferirsi a Palazzo. Lei accetta ma è dubbiosa e ha paura che anche stavolta tra loro non possa funzionare. Intanto, Nunzio ha davvero raggiunto il limite con la sua ossessione di ritrovare Chiara, e suo padre Franco ha scoperto quello che ha combinato… Silvia e Giancarlo parlano a Michele della loro prossima partenza per le vacanze, senza nascondere un certo imbarazzo.

Manuela continua a fingersi Micaela, e Serena, che ha promesso di mantenere il segreto delle gemelle, dovrà ancora reggerle il gioco con Niko. Intanto, Marina e Roberto stanno per iniziare la loro convivenza, ma una donna misteriosa appare a Palazzo Palladini: si tratta di Lia Longhi, una giovane che si presenterà alla coppia come aspirante cameriera. Proprio ora che tra Raffaele e Ornella è tornata la pace, Lello Valsano è pronto a turbare nuovamente la vita del portinaio.

Un posto al sole: le location della soap italiana

Le vicende narrate in Un posto al sole si svolgono principalmente nel Palazzo Palladini, una struttura che esiste realmente e risponde al nome di Villa Volpicelli, a Napoli. L’edificio si trova nel quartiere Posillipo ed è uno dei luoghi più rappresentativi della città. Circondata da mura di cinta che nascondono un bellissimo giardino, la Villa è stata scelta come location principale della soap dal 1999, e da allora è diventata un vero e proprio simbolo di Un posto al sole.











