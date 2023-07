Com’è morta Francesca Gobbi, moglie di Francesco De Gregori/ La malattia e i dettagli dei funerali a Roma

Morta Francesca Gobbi, moglie del cantautore Francesco De Gregori: l’annuncio e la malattia

Francesca Gobbi, moglie del grande cantautore Francesco De Gregori, è morta. La donna aveva 71 anni e da tempo combatteva contro una grave malattia. La situazione negli ultimi giorni è diventata sempre più grave. Ad annunciare la triste notizia è stato Dagospia, svelando che i funerali della donna si svolgeranno domani a Roma.

L’amore tra Francesca Gobbi e De Gregori è sbocciato a scuola quando erano giovanissimi fino ad arrivare al matrimonio celebrato il 10 marzo del 1978. Dal loro amore sono nati i gemelli Marco e Federico lontani dalle luci della ribalta. Di loro si sa che hanno aperto, qualche anno fa, a Roma un negozio di vinili. Il padre ha dedicato a Marco e Federico il brano “Raggio di sole” del 1978.

Francesco De Gregori e Francesca Gobbi uniti dalla passione per la musica

La passione per la musica è stata condivisa negli anni da Francesco De Gregori e Francesca Gobbi. In svariate occasioni Francesca Gobbi ha preso parte ad alcune serate live di De Gregori, partecipando attivamente con cori, la chitarra o in duetto. Al quotidiano La Sicilia Francesco De Gregori raccontò della moglie: “Lei è sempre più brava e non lo dico da sposo, ma da musicista. A lei piace moltissimo ed è diventata molto più espressiva e compiacente verso il pubblico. Al punto che adesso suona anche il tamburello e fa i coretti su Rimmel, che peraltro è una canzone che ho scritto quando Chicca ancora non stava con me, cosa che l’ha divertita ancora di più”.

Nella giornata di domani Francesco De Gregori avrebbe dovuto tenere un concerto a Villa Bertelli, a Forte dei Marmi, comune in provincia di Lucca, in Toscana. L’evento che vedeva il cantautore condividere il palco con Antonello Venditti, è ovviamente stato annullato.











