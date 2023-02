Com’è morto Fabrizio De Andrè/ “Ha sacrificato la sua vita sull’altare del fumo”

Fabrizio De Andrè e la morte: le parole della moglie Dori Ghezzi

Come è morto Fabrizio De Andrè? Era l’11 gennaio 1999 quando il grandissimo cantautore è scomparso a causa di un tumore ai polmoni. All’età di 58 anni De Andrè viene ricoverato presso l’Istituto dei Tumori di Milano dove trascorre gli ultimi giorni della sua vita. A stargli accanto la compagna e moglie Dori Ghezzi e la figlia Luvi. Proprio Dori Ghezzi, la seconda moglie dell’artista, dalle pagine de La Repubblica, ha raccontato: “era un brillante avvocato che proprio a causa del vizio del fumo perse una grossa occasione di lavoro in America. È morto a 53 anni per un aneurisma dell’aorta provocato proprio dalle sigarette”. Il fumo è stato il suo vizio più grande e a cui non ha saputo resistere. Non riusciva a stare senza sigarette per più di qualche minuto, visto che ne accendeva una dietro l’altra.

“Fabrizio ha sacrificato la sua vita sull’altare del fumo – ha raccontato la moglie Dori Ghezzi -. Era persino riuscito a non bere più, ma uscire dal tunnel del fumo, quello no. Non ci ha neanche provato mai sul serio. Forse ogni tanto ci pensava, ma poi non faceva niente”.

Fabrizio De Andrè e la morte: il ricordo del figlio Cristiano De Andrè

La morte di Fabrizio De Andrè ha scosso tutto il mondo della musica e dell’arte. Il cantautore di Bocca di Rosa si è ammalato di tumore ai polmoni proprio a causa del vizio del fumo. “Mi ricordo certe notti quando non aveva più sigarette. E allora lo vedevo alzarsi, infilarsi una giacca sul pigiama e girare in taxi per Milano fino a quando non trovava un tabaccaio o un distributore automatico. Mi domando se questa sia ancora libertà. No, è una schiavitù” – ha raccontato la moglie Dori Ghezzi.

Anche il figlio Cristiano De Andrè ha ricordato l’amato padre: “papà è morto serenamente. Gli eravamo accanto, gli stringevamo le mani”.

