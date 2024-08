Com’è morto Franco Califano: l’infarto improvviso prima del nuovo tour

Franco Califano, noto anche come il “Califfo” della musica italiana, ci ha lasciati il 30 marzo 2013 all’età di 74 anni. A stroncarlo è stato un infarto, arrivato prima di un tour che l’avrebbe visto esibirsi in varie città italiane. A raccontarlo è stato Enrico Giaretta, come ricorda TPI: “Il Maestro stava per partire per un ‘mini tour’ con accompagnamento di pianoforte, batteria, chitarra e contrabbasso. Era entusiasta di questa nuova avventura. Avremmo dovuto suonare il 4 aprile a Porto Recanati e, pochi giorni dopo, avevamo un appuntamento in sala di incisione ad Avezzano”, aveva detto.

Negli ultimi anni della sua vita, si è vociferato che il celebre cantautore stesse combattendo una battaglia privata contro una lunga malattia, eppure le dichiarazioni fatte dal suo medico curante hanno poi smentito questa tesi.

Franco Califano era malato? Le parole del suo medico curante

Il medico curante di Califano, Alberto Armellini, ha infatti smentito che Franco Califano avesse una malattia, dichiarando: “Non è vero che Franco è morto per una lunga malattia. Sabato sera doveva venire a cena a casa mia perché mia moglie gli aveva preparato una cena greca. Poi con tutti gli altri amici, circa una quindicina, stavamo progettando un viaggio in Polinesia. Lo avremmo fatto non appena avrebbe terminato le sue serate”. Sarebbe stato dunque soltanto l’infarto a incidere sulla morte di Franco Califano, triste evento che ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi fan. Le sue canzoni, caratterizzate da testi introspettivi e talvolta provocatori, hanno segnato un’epoca e continuano a essere amate da generazioni. La sua voce inconfondibile e la sua capacità di raccontare storie di vita, amori e passioni lo hanno reso un’icona della musica italiana.

