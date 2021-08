Com’è morto Gianfranco D’Angelo?/ “Breve malattia”: era ricoverato in ospedale

Com’è morto Gianfranco D’Angelo? La notizia della scomparsa dell’artista romano, simbolo della televisione degli anni Settanta e Ottanta, è giunta come un fulmine a ciel sereno in questa mattinata di Ferragosto, diramata dal suo ufficio stampa attraverso un comunicato che ha rapidamente effettuato il giro del web. Ne riportiamo di seguito il (breve) contenuto: “L’attore Gianfranco D’Angelo è morto nella notte fra il 14 e il 15 agosto al Policlinico Gemelli di Roma dopo una breve malattia. Avrebbe compiuto 85 anni il 19 agosto”.

Tenerone e Has Fidanken a Drive In/ Personaggi Gianfranco D'Angelo: “esasperazioni…”

Non sono al momento disponibili ulteriori informazioni circa le cause che hanno determinato la scomparsa dell’uomo, né si conosce quale sia la patologia dalla quale era affetto. In un’intervista rilasciata nel 2017 a “Sorrisi e Canzoni TV”, tuttavia, l’attore era sembrato in ottime condizioni di salute, visti e considerati i ritmi frenetici e incessanti della sua carriera, ai quali aveva detto di essere abituato: “Negli ultimi 20 anni, smessa la tv, ho ricominciato e non mi sono mai più fermato. È dura, sei sempre in giro, fai 300 o 400 chilometri in un giorno, devi essere sempre in forma, ma io ci riesco. Ho ancora la voglia e la forza di volerlo fare. Alla faccia dei miei 80 anni”.

Anna Maria, Daniela e Simona D'Angelo/ Chi sono moglie e figlie Gianfranco: come lui…

GIANFRANCO D’ANGELO, COM’È MORTO? UNA VITA A MILLE ALL’ORA

La dipartita di Gianfranco D’Angelo, per ora, è avvolta da un alone di mistero circa l’entità della malattia che l’ha colpito, sulla quale proveremo a fare luce con il passare delle ore. Dicevamo, in precedenza, dei ritmi forsennati sostenuti dall’artista, che, prima di ottenere il successo teatrale e televisivo, lavorava come impiegato alla SIP, ma anche come scrutatore del Totocalcio, commesso al supermercato e manovale. Veniva da una famiglia di umili origini e sin da ragazzo, come aveva lui stesso raccontato a “Sorrisi e Canzoni TV”, doveva lavorare per aiutare i suoi genitori.

Gianfranco D'Angelo è morto/ Ultime notizie: addio all'attore di Drive In

Nel 2018 quando, ospite di Barbara D’Urso, nel salotto di Domenica Live, D’Angelo disse: “Sono 60 anni che lavoro, da quando ne avevo 20. Ho fatto una bella vita e non mi lamento, ma per potermi godere quello che mi sono conquistato e per stare sereno a 82 anni devo ancora continuare a lavorare. I duemila euro che prendo di pensione non mi bastano”. Fu travolto dalle critiche, poi chiarì che la sua non era una lamentela, bensì un modo per dire che anche nella terza età si ha diritto a concedersi qualche sfizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA