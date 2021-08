Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: terremoto Haiti, cresce numero di vittime (15 agosto)

Ultime notizie: un terremoto dalle gravissime conseguenze ha colpito l’isola di Haiti, causando crolli e devastazione. La magnitudo registrata dai sismografi è stata di 7,2 gradi e ha provocato dei crolli ma soprattutto un bilancio provvisorio che la Protezione civile finora ha indicato in 29 vittime, tra cui diversi bambini. Il Servizio geologico degli Stati Uniti aveva emesso una allerta tsunami, poi rientrata.

Auguri Buon Ferragosto 2021/ Buona Festa dell'Assunta: frasi poetiche e preghiere

Per lo sfortunato Paese caraibico non è la prima delle catastrofi naturali, ma a quanto pare non sarà neanche l’ultima. Nella notte tra lunedì e martedì arriverà infatti sull’isola la tempesta tropicale “Grace”, caratterizzata da venti fino a 65 chilometri all’ora. Il premier di Haiti Ariel Henry ha dichiarato lo stato di emergenza di un mese per l’intero Paese.

Roberto Burioni vs sindacati/ "Difendete insegnanti no vax, vergognatevi"

Ultime notizie: morta Piera Degli Esposti

Ultime notizie: è morta Piera Degli Esposti. L’attrice, bolognese di nascita, ma ormai romana di adozione, aveva 83 anni ed era una vera e propria leggenda sia del cinema che del teatro. L’artista si è spenta ieri per complicazioni polmonari presso l’ospedale Santo Spirito di Roma dove si trovava ricoverata. L’attrice ha interpretato una serie di personaggi, a volte anche scomodi, sperimentando nuove forme di comicità e restando sempre molto amata sia dal pubblico teatrale che da quello televisivo e cinematografico. Nel corso degli anni è stata anche scrittrice, con il romanzo “Storia di Piera” con la collaborazione di Dacia Maraini, edito nel 1980 e con “L’Estate di Piera” del 2020, con la collaborazione di Giampaolo Simi.

Piera Degli Esposti è morta/ Addio all'attrice che recitò per Pasolini e Tornatore

Ultime notizie coronavirus: il bollettino di ieri

Il bollettino coronavirus di sabato 14 agosto parla di 7.188 nuovi casi di positività al Covid 19 e 34 morti. Allo stato attuale sono 3.101 i ricoverati nei reparti ordinari, in aumento di 68 unità rispetto alle 24 ore precedenti. Le persone in terapia intensiva sono invece 372. I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 254.006 contro i 225.486 di venerdì. Da questo dato di si evince che il tasso di positività è al 2,8%, in lieve calo rispetto al 3,2% del giorno prima. A livlelo regionale è la Sicilia quella che ha riportato i maggiori contagi (1013) davanti ad Emilia-Romagna (765), Toscana, (683), Lombardia (676) e Veneto (600).



© RIPRODUZIONE RISERVATA