Com’è morto Gino Landi?/ Massimo riserbo sulle cause del decesso: la famiglia…

La morte di Gino Landi

A distanza di un solo giorno dalla morte di Gina Lollobrigida, il mondo dello spettacolo italiano è stato colpito da un altro, terribile lutto. A 89 anni, infatti, è venuto a mancare Gino Landi, coreografo e regista il cui nome è legato a tantissime trasmissioni di successo. La notizia della scomparsa di Gino Landi è diventata immediatamente virale e ha toccato profondamente tutti gli artisti che, nel corso della loro carriera, hanno avuto modo di lavorare con lui conoscendone l’infinità professionalità, ma come è morto Gino Landi?

Prima della notizia della sua scomparsa, non c’erano notizie su presunte malattie dell’artista che, nonostante il grandissimo successo e la straordinaria carriera, è sempre stato molto riservato. Una riservatezza che, pare, aver mantenuto anche sulla propria salute.

Le cause della morte di Gino Landi

Non ci sono notizie ufficiali sulla morte di Gino Landi. La famiglia, dopo aver diffuso la notizia della sua scomparsa, ha preferito mantenere il più stretto riserbo sulle cause che hanno portato alla morte il grande artista. Non si sa, dunque, se alla base della se il coreografo e regista fosse malato. Nel frattempo, sui social, sono tanti gli artisti che stanno ricordando Landi come Lorella Cuccarini che, su Instagram, ha pubblicato il seguente messaggio:

“Arrivederci Gino. Sei stato un vero punto di riferimento nella mia vita. Il Maestro che tutti dovrebbero avere. Mi hai insegnato ad affrontare le difficoltà, a superare i miei limiti, a credere in me stessa e nelle mie capacità. Dicevi sempre: ‘Non esistono coreografie impossibili. Mi potrai chiedere di modificarle solo dopo averle provate allo sfinimento’. Avevi sempre ragione tu. Ti voglio bene”.

