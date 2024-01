Com’è morto Little Tony: cause e malattia/ La figlia Cristiana Ciacci: “Non l’ha confidato neanche a…”

Little Tony, com’è morto e malattia: stroncato a 72 anni da un tumore ai polmoni

Little Tony è stato uno dei più celebri cantanti della scena musicale italiana, voce di brani immortali come Cuore matto, Riderà e 24 mila baci. La sua carriera è nota a tutti, così come i grandi successi e il prestigio conquistato a livello nazionale. Tuttavia, nel 2013, è sopraggiunta la sua morte in seguito ad una grave malattia. Il cantante, infatti, morì all’età di 72 anni presso la clinica Villa Margherita di Roma, dove si trovava ricoverato a causa di un tumore ai polmoni.

Una lunga malattia che alla fine non gli ha dato scampo, e che ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita della sua famiglia e dei suoi ammiratori. Fu un vero shock soprattutto per il suo affezionato pubblico, dal momento che non aveva mai parlato di questa malattia né aveva fatto trapelare informazioni a riguardo.

Cristiana Ciacci e la malattia di papà Little Tony: “Non ha voluto che trapelasse nulla“

La stessa Cristiana Ciacci, figlia del compianto e celebre cantante, aveva confermato la segretezza della malattia del padre in un’intervista rilasciata nello studio di Domenica In. “Non ha voluto che trapelasse nulla, non l’ha confidato neanche agli amici più cari”, aveva confessato.

Fu lei stessa, nel corso di quell’intervista, a raccontare la malattia del padre e a svelare da quanto andava avanti: “Lui si è ammalato per sette anni, un periodo molto lungo. Aveva anche trovato una terapia non molto aggressiva, infatti non ha perso i capelli. Non lo ha mai voluto dire anche quando la situazione è precipitata. Credeva di poterle tenere testa. Io credo che potesse continuare così ancora a lungo».











