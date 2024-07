Little Tony, com’è morto?/ Il dolore della figlia Cristiana, la moglie morì anni prima per la stessa malattia

Little Tony, la malattia e la lotta contro il tumore. La figlia Cristiana: “Non voleva si sapesse nulla”

Little Tony è morto ormai undici anni fa, all’età di settantadue anni, per via di un tumore ai polmoni. La notizia arrivò all’improvvisò, sconvolgendo il pubblico e i fan del cantante, che non erano al corrente della malattia del celebre artista. Il cantante aveva fatto la sua ultima ospitata in tv partecipando al programma I migliori anni di Carlo Conti, poi si è dovuto ritirare dalle scene per via dell’aggravarsi della malattia, che lo costrinse al ricovero in una clinica romana.

Ma com’è morto Little Tony? Partiamo dicendo che la sua perdita fu un grave choc per i fan, ma soprattutto per la figlia Cristiana che spiegò così il motivo della decisione del papà di mantenere segreta la sua malattia. “Non voleva dispiacere i suoi fan”. “Non ha voluto che trapelasse nulla, non l’ha confidato neanche agli amici più cari”, le parole di Cristiana, che nel 1993 perse già prematuramente l’amata mamma Giuliana Brugnoli per la stessa malattia: un tumore alle ossa.

Com’è morto Little Tony? Il racconto choc della figlia: “Ad un certo punto la situazione è precipitata…”

Little Tony è morto nel maggio del 2013 trascorrendo i suoi ultimi mesi a Villa Margherita. Dopo la sua scomparsa, la figlia del cantautore, Cristiana, ospite di Mara Venier a Domenica In approfondì la malattia del padre, che combatteva contro un tumore. “Lui si è ammalato per sette anni, un periodo molto lungo. Aveva anche trovato una terapia non molto aggressiva, infatti non ha perso i capelli”, le parole della figlia.

“Non lo ha mai voluto dire anche quando la situazione è precipitata. Credeva di poterle tenere testa. Io credo che potesse continuare così ancora a lungo”, la sensazione di Cristiana, purtroppo smentita dai fatti.

