Com’è morto Mango?/ Il ricordo della figlia Angelina ad Amici 22: “Per amore ha scelto di…”

Com’è morto il cantante Mango? L’infarto sul palco

La morte di Mango è stata una grave e drammatica perdita per il mondo della musica italiana. Il celebre cantante è stato stroncato improvvisamente da un infarto alla fine di un concerto che stava tenendo al “Pala Ercole” di Policoro, in provincia di Matera.

Il cantante, classe 1954, stava cantando “Oro”, l’ultimo pezzo del concerto, quando è stato colpito da un malore improvviso. Una scena drammatica che è stata ripresa da alcuni dei presenti, finendo poi in rete. La corsa in ospedale è stata poi inutile: Mango è arrivato già morto, i medici non hanno potuto che confermarne il decesso. Il cantante ha lasciato una moglie, Laura Valente, e due figli, Filippo e Angelina.

La morte di Mango e il ricordo della figlia Angelina ad Amici 22

Proprio Angelina Mango, attualmente tra i concorrenti del serale di Amici 22, ha ricordato suo padre con parole molto toccanti, andate in onda in un daytime del talent di Canale 5. “Mio padre per amore ha fatto le scelte più importanti della sua vita. – ha spiegato la figlia d’arte – Lui si è dedicato totalmente alla famiglia e alla musica. Si è reso conto da bambino che aveva questa predisposizione. Ha capito che aveva il dovere di portare rispetto a questo dono. – ha raccontato Angelina, concludendo – Questo suo mettere davanti la musica al resto è l’insegnamento che più mi serve. A livello umano la gentilezza è la cosa più importante che mi ha trasmesso mio padre e sono fiera”.

