Come se non ci fosse un domani/ Film su Rai 1, oggi Martedì 14 febbraio

Come se non ci fosse un domani, film di rai 1 diretto da Josh Lawson

La programmazione televisiva di Rai 1 prevede per la prima serata di Martedì 14 febbraio alle ore 21:25 la messa in onda del film di genere romantico sentimentale Come se non ci fosse un domani. Si tratta di una pellicola realizzata in Australia nel 2021 da diverse case di produzione tra cui StudioCanal e Screen Australia. In Italia il film non è stato proposto sul grande schermo, ma è stato distribuito nel settore dell’home video.

Gianluca Benincasa: "Antonella Fiordelisi? Accordo per farla entrare da single al GF Vip"/ "Ne sono pentito"

Il titolo originale del lungometraggio è Long Story Short e la regia è stata curata da Josh Lawson, il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura. Tra i produttori della pellicola troviamo Jamie Hilton, Michael Pontin e Isabel Stanfield. Il film tratta la storia di un eterno indeciso che viaggia nel tempo alla scoperta del proprio futuro e che per tornare indietro dovrà capire quali sono le sue priorità.

Arianna David: "Ho avuto una storia d'amore con Giorgio Faletti"/ "20 anni di differenza tra noi ma…"

Nel cast di Come se non ci fosse un domani, sono presenti diversi attori piuttosto famosi in Italia come Rafe Spall (conosciuto per film come Jurassic World: Il Regno Distrutto, Men in Black: International e Il Diritto di Opporsi), Zahra Newman, lo stesso Josh Lawson, Noni Hazlehurst, Ronny Chieng (nello stesso anno in Godzilla vs. Kong) e Dena Kaplan.

Come se non ci fosse un domani, la trama del film

Nel film Come se non ci fosse un domani, Teddy non riesce a prendere decisioni che possano indirizzare la sua vita, ciò è dovuto anche alla percezione di avere tutto il tempo necessario per poter fare carriera e soprattutto mettere su famiglia. Dopo uno strano incontro, l’uomo si ritrova come per magia in una nuova casa con la fede al dito e si renderà conto di essere sposato da diversi mesi. Teddy scopre che incredibilmente la sua vita di colpo è andata avanti di un anno esatto. Sua moglie si chiama Leanne ed è in dolce attesa, Teddy però non ricorda assolutamente nulla del matrimonio né della loro frequentazione.

Chanel Totti, chi è il fidanzato?/ Il mistero del mazzo di rose per San Valentino

La vita di Teddy avanza nuovamente di un anno e il protagonista inizia ad avere il timore di essere affetto da qualche patologia che non gli permette di ricordare ciò che accade. Si tratta in realtà di una sorta di ciclo temporale senza fine che presto lo condurrà alla fine della sua esistenza senza averla mai vissuta davvero. Teddy dovrà fare qualcosa per rimettere tutto al suo posto prima che la sua vita diventi soltanto un ricordo del passato e questo lo potrà fare soltanto con l’aiuto del suo amico di sempre Sam che lo aiuterà nella ricostruzione dei ricordi. Questa esperienza magica sarà però molto costruttiva per Teddy il quale finalmente scoprirà ciò che effettivamente conta nella vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA