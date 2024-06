Come si calcola la tari 2024/ I parametri che influenzano il costo (ultime notizie 15 giugno)

Ogni anno i Comuni italiani riscuotono la tassa per la gestione dei rifiuti (comunemente conosciuta come Tari) che varia in base a due fattori: la percentuale applicata dall’ente comunale e la Legge 147 del 2013 redatta dallo Stato.

Nel calcolo che determina la tariffa finale intervengono enti terzi quali: le società territoriali che gestiscono il servizio di smaltimento rifiuti e l’Arera che si occupa di regolamentare gli accordi tra i soggetti aderenti.

Assegno unico giugno 2024/ Quando lo riceveranno le famiglie? (ultime notizie 15 giugno)

Come si calcola la tari 2024: ecco la guida pratica

Anche se il conteggio del tributo non spetta al contribuente, suggeriamo di prendere atto di tutti i parametri che influenzano il pagamento finale così da poter effettuare delle ulteriori verifiche (laddove possibile):

Dati catastali e superficie in metri quadrati;

Periodo di riferimento;

Numero dei componenti del nucleo familiare;

Quota fissa stabilita dal Comune in base ai costi affrontati per svolgere il servizio.

Quota variabile per le spese di trasporto, raccolta, smaltimento e trattamento da determinare sulla base di un coefficiente specifico.

Quota provinciale al 5%.

Ogni Comune deve rilasciare una delibera (con un prospetto di guadagno soggettivo) da presentare agli enti preposti che hanno l’onere di effettuare i conteggi finali per imporre il pagamento del tributo ai cittadini.

Vendere casa dopo Superbonus?/ Non è ammesso speculare: tasse al 26% (ultime notizie 15 giugno)

Il contribuente dev’essere a conoscenza di cosa si intende “il prezzo per superficie”, che non riguarda soltanto le zone coperte ma anche le aeree aperte e pertinenziali (come potrebbe essere la cantina).

Criteri e percentuali

Il calcolo della superfice non deve tener conto dei metri quadrati come da catasto ma di una percentuale che può cambiare in base a determinati criteri:

Metri quadri della superfice calpestabile dei vani accessori e principali a servizio diretto di ingressi, bagni, corridoi o ripostigli. Per i vani accessori a servizio indiretto (cantine, soffitte e simili), il conteggio tiene conto del 50%, che scende al 25% se non sono comunicanti con i vani al punto uno. Al 15% fino a 25 m² e del 5% sulla quota che supera le aree scoperte non comunicanti.

Nella maggior parte dei casi la Tari può essere versata in tre tranche: entro la fine d’aprile, la seconda entro il mese di luglio e l’ultima entro la fine dell’anno.

Buoni pasto Satispay/ Non solo GDO: commissioni basse per i local (ultime notizie 14 giugno 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA