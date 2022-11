Come si sono conosciuti Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez?/ La verità sugli ex

Grande Fratello vip 2022, Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez: cronaca di una lovestory oltre la differenza di età

Mentre Antonino Spinalbese si impone al gioco del Grande Fratello vip 2022 come il single più desiderato d’Italia dopo la rottura con Belen Rodriguez, sorge spontaneo in molti, soprattutto tra i telespettatori, chiedersi come sia nata la lovestory tra i due ormai ex. L’amore tra Belen Rodriguez e il gieffino più corteggiato al Grande Fratello vip 2022 nasce da un’attrazione fisica rivelatasi fatale, tra il mese di giugno e luglio dell’estate 2022, quando la showgirl argentina si preparava per le vacanze che l’attendevano a Ibiza e l’esperta di beauty e amica, Patrizia Griffini, l’aiutava a sostituire la sua parrucchiera di fiducia che non poteva prestare servizio a casa sua, con l’allora coiffeur professionista a Milano, Antonino Spinalbese. E il primo incontro a casa dell’argentina si rivelava fatidico per Antonino Spinalbese. I due ormai ex diventavano amici, tanto che alla fine sceglievano entrambi di partire per le vacanze a Ibiza. I due così cominciavano a frequentarsi in privato, in una comitiva di persone amiche in comune, per poi abbandonarsi alla passione , complici le focose vibes estive spagnoleggianti. Questo, nonostante Belen Rodriguez fosse, almeno inizialmente, un po’ frenata dalla differenza d’età intercorrente con il concorrente del Grande Fratello vip 2022, lei 36 anni e lui 26 anni.

Eppure, vivendosi la lovestory con Antonino Spinalbese, Belen Rodriguez ha compreso che l’amore trascende qualsivoglia limite, anche l’età anagrafica: “Ma giorno dopo giorno ho capito che non è l’età a fare la persona – dichiarava in un recente intervento ripreso da Gossip e TV, la modella argentina-, Antonino è profondissimo, ha modi di fare da uomo d’altri tempi. Ha perso il papà da ragazzo e lui a sua volta ha fatto da papà alle sorelle”. Insomma, per la ritrovata consorte di Stefano De Martino, Antonino Spinalbese ha rappresentato in un preciso momento della sua vita l’ideale di uomo perfetto.

E nella Casa del Grande Fratello vip, intanto, stando a quanto riprende Blogtivvú Antonino Spinalbese offre la sua verità ai coinquilini, sul primo periodo della lovestory con Belencita: “Lei parte ad Ibiza e ci siamo visti lì. Facevamo già i fidanzati… poi per me finisce la vacanza perché dovevo tornare. Se lei mi diceva cose importanti? Sì… parla anche troppo, credimi. Anch’io esterno tutto fuori dalla TV. Quella vacanza lì era una sorta di destino perché era impossibile fare qualsiasi cosa. Lei è molto affettuosa. Io finisco questa settimana di vacanza e torno a Milano e penso: ‘Io ho dato tutta la vita a questo lavoro da quando ho 18 anni, posso sbagliare qualcosa?'”. Da qui, la scelta di mollare il lavoro di sempre: “Atterro con la valigia… e torno indietro… da lei.”, conclude il gieffino.

