Come si vota al ballottaggio/ Elezioni comunali 2021: orari, regole, Green Pass

COME SI VOTA AL BALLOTTAGGIO 2021: AL VOTO IN 65 COMUNI

L’appuntamento con il ballottaggio delle elezioni comunali 2021 è arrivato: resta solo da chiarire come si vota al secondo turno delle amministrative. Domenica 17 ottobre i seggi resteranno aperti nei 65 comuni italiani chiamati alle urne dalle ore 7:00 alle 23:00; poi si replicherà lunedì 18 ottobre, questa volta dalle 7:00 alle 15:00.

Ma come funziona il ballottaggio? Nel nostro ordinamento è previsto che nei comuni definiti “superiori“, ovvero in quelli che presentano una popolazione maggiore di 15mila abitanti, nel caso in cui nessun candidato sindaco abbia ottenuto al primo turno il 50% + 1 dei voti validi si faccia ricorso al secondo turno. A presentarsi davanti agli elettori, però, sono in questo caso soltanto i primi due classificati dopo il primo turno. L’eccezione alla regola dei comuni “superiori” è rappresentata dalla Provincia autonoma di Trento, dove la soglia dei 15.000 abitanti è abbassata a 3.000, ma non solo…

COME SI VOTA AL BALLOTTAGGIO: COMUNI SUPERIORI, CON QUALCHE ECCEZIONE…

C’è un altro caso che prevede la celebrazione di un ballottaggio nei comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti (3mila nel caso della Provincia autonoma di Trento): è quello in cui al primo turno si sia verificato un pareggio tra due candidati. Scenario solo in apparenza impossibile, come vedremo a breve. Lo scorso 3 e 4 ottobre sono stati 1.192 i comuni italiani chiamati alle urne: di questi, 119 “superiori”.

Risultato netto in 1.127 casi: ne rimangono appunto 65, quelli impegnati dal ballottaggio. Attenzione però: perché soltanto 62 appartengono alla categoria dei “superiori”. Quali sono i 3 “intrusi” in cui è richiesto il secondo turno per eleggere il sindaco? Si tratta di Corchiano, in provincia di Viterbo (Lazio), Rondanina, in provincia di Genova (Liguria) e Torricella Verzate, in provincia di Pavia (Lombardia). In tutti questi casi il ballottaggio si è reso necessario a causa della parità tra i due candidati più votati.

COME SI VOTA AL BALLOTTAGGIO 2021: TRA SCHEDA E GREEN PASS

Passiamo ora alle nozioni pratiche: dire come si vota al ballottaggio è estremamente semplice dal momento che sulla scheda elettorale fanno capolino unicamente i nomi dei candidati che si giocano la poltrona di sindaco. A quel punto l’elettore non dovrà far altro che apporre un contrassegno sul nome del candidato prescelto. Non c’è possibilità di errore: opzioni quali il voto disgiunto (voto ad una lista e al sindaco di un’altra coalizione) vengono escluse in partenza. Per votare le regole generali sono quelle di sempre: con sé al seggio bisogna portare un documento di identità e la scheda elettorale. Non è richiesto il Green pass per esercitare il proprio diritto di voto.

Nonostante l’entrata in vigore, a partire dal 15 ottobre, del decreto che introduce l’obbligo di Green pass per tutti i lavoratori pubblici e privati, non è previsto per i membri dei seggi elettorali ai ballottaggi. Lo ha stabilito una circolare del Viminale precisando che «per i componenti degli uffici elettorali di sezione “ordinari” e per i rappresentanti di lista accreditati non occorre il possesso della “certificazione verde Covid-19”; e ciò assicurerà, nei prossimi turni elettorali, la continuità delle funzioni svolte da parte dei predetti». Pertanto, né i presidenti di seggio né gli scrutatori né i rappresentanti di lista saranno tenuti ad esibire il green pass. D’altra parte, «resta fermo l’obbligo del possesso» della certificazione per i componenti dai «seggi istituiti presso strutture sanitarie aventi reparti Covid-19 o destinati alla raccolta del voto degli elettori in trattamento domiciliare/quarantena/isolamento fiduciario per Covid-19» o presso le Rsa.

