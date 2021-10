Risultati ballottaggio Elezioni Comunali 2021/ Diretta affluenza: Roma Torino Trieste

DIRETTA BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 2021: DOVE SI VOTA

Urne aperte per il ballottaggio delle Elezioni Comunali 2021, con l’attesa che sale per i risultati delle Amministrative per 65 Comuni totali fa in arrivo già nel pomeriggio di lunedì: si vota domenica 17 ottobre dalle ore 7 ale 23, ma anche lunedì 18 ottobre dalle ore 7 alle 15. Lo scrutinio – con anche il dato dell’affluenza finale (dati parziali alle 12, 19, 23 domenica, alle 15 lunedì) comincerà subito alla chiusura dei seggi, con i primi risultati in diretta che potrebbero arrivare nel giro di poche ore essendo questa volta più semplice la dinamica dello spoglio: come noto infatti, la scheda elettorale al secondo turno presenta solo i nomi dei due candidati sindaco in lizza (con rispettive liste a sostegno).

Nella due giorni di ballottaggio si vota complessivamente in 65 Comuni, tra cui 3 capoluoghi di Regione (Roma, Torino, Trieste) e 7 capoluoghi di provincia (Benevento, Caserta, Cosenza, Isernia, Latina, Savona e Varese). Sono 62 in tutto i Comuni sopra i 15mila abitanti (“superiori”) al voto per il secondo turno, mentre 3 hanno meno di 15mila abitanti (“inferiori”): si tratta di Corchiano (Lazio), Rondanina (Liguria) e Torricella Verzate (Lombardia). In questi frangenti l ballottaggio si è reso necessario vista la parità tra i primi due candidati sindaco più votati.

RISULTATI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 2021: COSÌ AL PRIMO TURNO

Nelle Elezioni Comunali 2021 del 3-4 ottobre scorso, i risultati del primo turno videro assegnare il sindaco in 1.117 Comuni sui 1.192 al voto totali: tra questi, spiccano le conquiste del Centrosinistra nelle prestigiose città di Milano (Beppe Sala riconfermato), Napoli (Gaetano Manfredi), Bologna (Matteo Lepore), mentre al Centrodestra rimase come vittoria importante principale il turno di Regionali in Calabria (nuovo Governatore Roberto Occhiuto, Forza Italia). La sfida è ora tutta incentrata sul ballottaggio di Roma (Michetti-Cdx contro Gualtieri-Pd), a Torino (Damilano Cdx contro Lo Russo-Pd) e Trieste (Dipiazza-Cdx e Russo-Csx): sfide importanti anche a Varese e Isernia, dove il Centrosinistra vede insieme Pd e M5s (a sostegno, rispettivamente, di Davide Galimberti e Pietro Castrataro) mentre a Benevento il sindaco uscente Clemente Mastella vede il sostegno di parte del Centrodestra (Forza Italia) nel ballottaggio contro il dem Luigi Perifano. Lo schieramento con più “accessi” al ballottaggio è il Centrodestra, presente in ben 50 dei 65 Comuni al secondo turno: segue il Centrosinistra (senza M5s) con 35, Civici 18, Csx-M5s 9, M5s 9, Destra 3.

ELEZIONI COMUNALI 2021 ROMA E TORINO, LE SFIDE CHIAVE IN OTTICA NAZIONALE

Nei ballottaggi delle Comunali del 17-18 ottobre sono ben 33 le sfide su 65 Comuni in cui va in scena la contesta “classica” tra Centrodestra e Centrosinistra: in 9 Comuni sarà Cdx contro un civico, altrettanti per la sfida Csx-civico, mentre in 7 Comuni è un candidato del M5s a sfidare un rivale del Cdx, da ultimo 2 Comuni con Cdx vs Dx e 2 con M5s vs Csx. Ma i riflettori sono tutti accesi o quasi sulle due sfide di massima importanza anche a livello nazionale: il ballottaggio sulla Capitale d’Italia Roma e sulla seconda città più industriale del Paese, Torino. Dopo due settimane di sfide a distanza, immerse nelle vicende extra-Comunali degli scontri su Green Pass e “fascismi”, il candidato vincente al primo turno Enrico Michetti (30,14%) prova l’impresa di battere lo sfidante del Centrosinistra ed ex Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri (27,03 %). L’impresa sta nel fatto che i due principali contendenti al primo turno – Carlo Calenda con Azione e Virginia Raggi col M5s – potrebbero vedere convergere la gran parte dei voti su Gualtieri piuttosto che su Michetti. Per l’ex MISE l’endorsement è stato esplicito e chiaro, per l’ex sindaca invece l’indicazione di voto non è stata compiuta ma al suo posto ha parlato l’ex Premier Giuseppe Conte che ha ammesso di votare Gualtieri al ballottaggio. Difficile a questo punto per Michetti riuscire a spuntarla al secondo turno, mentre sfida più equilibrata è quella a Torino tra il candidato civico sostenuto dal Centrodestra Paolo Damilano (38,9%) e lo sfidante del Pd, Stefano Lo Russo (43,86%). Qui i giochi sono assai meno definiti e la scelta degli elettori M5s potrebbe alla fine rilevarsi decisiva: qui la sindaca uscente Chiara Appendino non ha espresso alcun intenzione di voto nelle due settimane che hanno preceduto questo ballottaggio.

COME SI VOTA AL BALLOTTAGGIO ROMA TORINO TRIESTE

A vincere il secondo turno è semplice: i risultati stabiliranno il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Capire poi come si vota al ballottaggio è questione altrettanto immediata: niente voto disgiunto, sulla scheda elettorale i cittadini dei 65 Comuni al voto per il secondo turno delle Elezioni Comunali 2021 potranno solo tracciare la X sul candidato sindaco scelto. Resta valido il voto già accordato al primo turno sui candidati consiglieri, con le preferenze al momento “congelate” in attesa di capire quale sarà la composizione finale dei Consigli Comunali in base ai vincitori nei risultati del ballottaggio. L’attribuzione dei seggi in Consiglio, per legge, avviene solo dopo l’elezione del sindaco e quindi in questo caso solo dopo l’esito del ballottaggio: l’articolo 73, comma 8, del Testo unico degli enti locali prevede che «alle liste collegate al vincitore del secondo turno venga attributo il 60% dei seggi disponibili, sempre che la stessa percentuale non sia già stata raggiunta al primo turno e a patto che alla prima tornata non ci siano state altre liste ad aver superato il 50% dei voti». Non vi sarà alcun obbligo di green pass: per gli scrutatori e i presidenti di seggio dei ballottaggi, così come per gli aventi diritto, non servirà il certificato verde per entrare al seggio e esprimere il voto.

