Come si vota al Festival di Sanremo 2021?/ Le giurie e il televoto finale

Al Festival di Sanremo 2021, il pubblico potrà votare il proprio campione preferito soltanto nella finalissima, in onda sabato 6 marzo 2021. Discorso diverso, invece, per le Nuove Proposte, che si sono sottoposte al giudizio del telespettatori fin dalla prima esibizione, sommato ai voti della Giuria Demoscopica e dalla Giuria Sala Stampa, Tv, Radio e Web. Anche in occasione della finale delle Nuove Proposte, di venerdì 5 marzo, il televoto ha un peso del 34% sulla graduatoria e si somma al giudizio della Giuria Demoscopica (33%) e a quello della Giuria Sala Stampa, Tv, Radio e Web (33%). Discorso diverso per i big, il televoto infatti entra in corso soltanto nella serata finale, in onda sabato 6 marzo 2021. Nelle prime due serate le esibizioni dei big sono state votate esclusivamente dalla Giuria Demoscopica. Nella terza serata, invece, sono stati gli orchestrali e i coristi del Festival a esprimere il loro giudizio sulle cover proposte dai cantanti. Nella quarta serata di venerdì 5 marzo l’interpretazione delle 26 canzoni in gara degli Artisti verranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web.

Come si vota a Sanremo 2021? Finale in due fasi

La votazione della serata finale di Sanremo 2021 sarà divisa in due fasi. Nella prima fase in cui si esibiranno tutti i 26 cantanti, il pubblico sarà l’unico a votare. Al termine delle esibizioni verrà rivelata la classifica finale, generata dalla media tra le percentuali di voto ottenute di cantanti nella classifica congiunta della Giuria Demoscopica, stilata al termine della seconda serata, in quella dell’Orchestra del Festival, stilata al termine della terza serata, in quella della Sala Stampa, Tv, Radio e Web, stilata al termine della quarta serata, e in quella del Televoto, stilata al termine della prima fase della quinta serata. La seconda fase di voto, che porterà all’elezione del vincitore, riguarderà solo i primi tre classificati: il televoto avrà un peso del 34% sulla graduatoria e si sommerà al giudizio della Giuria Demoscopica (33%) e a quello della Giuria Sala Stampa, Tv, Radio e Web (33%).

I numeri e i costi per votare a Sanremo 2021

I numeri con cui televotare sono l’894.001 (da rete fissa, costo 0,51 euro IVA inclusa) e il 475.475.1 (da telefonia mobile, importo di Euro 0,50 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Tim, Poste Mobile, CoopVoce e iliad e di Euro. 0,51 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Vodafone, ho.mobile e Wind Tre). Per esprimere la propria preferenza da telefonia mobile sarà necessario digitare il codice indicato tramite sms sul proprio cellulare. Da telefono fisso, invece, bisognerà digitare il codice dell’artista sulla tastiera telefonica. Potranno essere inviati soltanto 5 voti per ciascuna sessione. Il costo verrà addebitato al cliente soltanto se il voto risulterà essere valido.



