Come si vota alle Elezioni Europee 2024/ Info sulla scheda, sul voto disgiunto e sulla legge elettorale

ELEZIONI EUROPEE 2024: COME E PER COSA SI VOTA

Come si vota alle Elezioni Europee 2024, quali documenti bisogna portare alle urne, posso scegliere un partito e un candidato diverso, il voto disgiunto: queste e tante altre domande staranno quasi certamente assillando voi elettori che tra oggi (sabato 8 giugno) e domani sarete chiamati a scegliere i 76 ‘europarlamentari’ che siederanno nel prossimo Parlamento europeo e che – in coalizione con altri partiti esteri – formeranno il Consiglio. Un appuntamento molto importante e che data la sua ‘particolarità’ (trattandosi di Elezioni, appunto, Europee e concettualmente diverse da quelle Regionali, Comunali e Politiche) potrebbe riaccendere più che mai il sempre fermo dubbio su come si vota, per non rischiare di confondersi tra partiti, liste e candidati e vedersi annullata la propria scheda.

Ai vostri dubbi su come si vota arriviamo subito, perché prima occorre ricordare – specie agli elettori più giovani che per la prima volta si misurano che le Elezioni Europee – che le preferenze espresse oggi andranno a comporre la squadra di 76 deputati della delegazione italiana nel Parlamento europeo ed avranno un’influenza solamente parziale rispetto alla squadra che comporrà il Consiglio: questa – come vi anticipavamo – sarà decisa nelle prossime settimane e mesi di trattative tra partiti europei per arrivare ad un 50%+1 solido da sostenere la maggioranza.

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI EUROPEE 2024: VOTO DISGIUNTO, CANDIDATI E PREFERENZE

Chiarito questo fondamentale aspetto, possiamo arrivare al succo di come si vota, anticipandovi fin da subito che le Elezioni Europee sono molto più semplici rispetto ad altre (specialmente le Regionali tra presidente, liste e candidati), con una scheda che al suo interno conterrà solamente i partiti nazionali – oltre ai classici, ci sono anche gli Stati Uniti d’Europa, Pace Terra Dignità e altri partiti che variano da circoscrizione a circoscrizione – che hanno formalizzato la loro partecipazione; affiancati da una serie di trattini. Iniziamo dal ricordarvi che non sarà possibile effettuare il cosiddetto voto disgiunto, indicando un candidato diverso da quello del partito scelto.

Votare è semplice, perché vi basterà indicare con una ‘X’ il partito a cui volete dare la vostra preferenza, ricordandovi (nel caso le abbiate) di indicare sui trattini da uno a tre candidati tra quelli proposti: nel caso non indichiate nessuno il vostro voto andrà al candidato principale scelto dalla lista, mentre nel caso ne vogliate indicare due o tre vi ricordiamo che sarà necessario differenziarli in base al sesso, pena l’annullamento del voto. Questo è quanto, ma oltre a come si vota, ci teniamo anche a ricordarvi che alle urne delle Elezioni Europee 2024 dovrete obbligatoriamente presentarvi muniti di tessera elettorale e documento d’identità oppure non potrete esercitare il vostro diritto/dovere.











