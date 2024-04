Come si vota alle Elezioni Regionali Basilicata 2024/ Voto disgiunto, regole scheda elettorale e numero seggi

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI BASILICATA 2024: DOCUMENTI E INFO GENERALI SULLE REGIONALI

Se siete giunti fin qui è perché volete magari adottare un’ultima verifica su come si vota alle Elezioni Regionali Basilicata 2024, prima di far capolino nel vostro seggio elettorale: per chi volesse un aggiornamento “flash” possiamo fin da subito dirvi che i documenti elettorali richiesti sono gli stessi di ogni appuntamento elettorale, che il voto disgiunto non è previsto in Basilicata e che è previsto un unico turno perciò vincerà il candidato Presidente che prende anche solo un voto più degli avversari. Chi invece vorrebbe una spiegazione un po’ più “classica” e ragionata, ecco qui di seguito tutte le regole previste dal sistema di voto vigente in Regione Basilicata.

Per primo luogo, ribadiamo rapidamente quando e come si vota alle elezioni Regionali Basilicata 2024 con i documenti richiesti dal sistema elettorale: i seggi nelle due circoscrizioni esistenti in Basilicata – Potenza e Matera – resteranno aperti domenica 21 aprile dalle 7 alle 23 e lunedì 22 aprile dalle 7 alle 15 (con lo spoglio dei risultati al via subito dopo la chiusura dei seggi, ndr). Quindi vediamo bene come si vota alle elezioni Regionali Basilicata: per poter essere ammessi alle urne con la scheda elettorale di colore azzurro/verde (qui il fac-simile di Potenza, qui di Matera, ndr) basta recarsi al proprio seggio con tessera elettorale valida e documento d’identità in corso di validità: per venire incontro agli elettori, Regione Basilicata tiene aperte le singole sedi comunali per eventualmente sostituire/consegnare le nuove tessere elettorali anche durante gli orari di voto.

REGOLE SCHEDA ELETTORALE E MODALITÀ DI VOTO: COME SI VOTA ALLE REGIONALI

Passando invece alle regole più “tecniche” relative al sistema elettorale previsto in Basilicata, come si vota alle Elezioni Regionali 2024 è questione relativamente semplice: con la formula del turno unico, l’elettore dovrà esprimere una preferenza all’interno della lista scelta e votare per il candidato Presidente su un’unica scheda elettorale che sarà consegnata dagli scrutatori al seggio. È possibile in primi votare per una delle liste provinciali tracciando una X o un segno nel rettangolo corrispondente; si può anche scrivere semplicemente il cognome/nome di uno dei candidati di quella lista, oppure barrare il nome del candidato Presidente.

Il voto espresso per una lista provinciale viene attribuito direttamente al candidato Presidente o alla coalizione ad essa collegata. Non è invece previsto il voto disgiunto alle Regionali in Basilicata: non si può infatti votare per candidati di liste diverse, né votare una lista e un candidato Presidente di un’altra coalizione: si può invece esprimere fino a due preferenze con regola sempre fissa dell’alternanza di genere (in caso contrario verrà annullata la seconda preferenza mantenendo valida solo la prima). Qui di seguito i tre candidati Presidente con le relative liste in corsa:

– Vito Bardi (Governatore uscente, Centrodestra): FdI, Forza Italia, Lega, Udc, Azione, Orgoglio Lucano, La Vera Basilicata

– Piero Marrese (Centrosinistra): Pd, M5s, Basilicata Casa Comune, Avs-Psi-Basilicata Possibile, Basilicata Unita

– Eustachio Follia: Volt

NUMERO SEGGI ELETTI E CIRCOSCRIZIONI ALLE ELEZIONI REGIONALI BASILICATA 2024

Vince le Elezioni Regionali in Basilicata chi prenderà più voti in un turno unico che non prevede alcun ballottaggio: come previsto dal sistema elettorale vigente, il secondo candidato con il maggior numero di preferenze avrà diritto ad un seggio come consigliere regionale nelle file delle opposizioni. In generale il Consiglio Regionale della Basilicata prevede in tutto 20 seggi eleggibili: 13 dalla circoscrizione di Potenza, 7 per Matera, con i rapporti di forza garantiti da un premio di maggioranza particolare.

Alle liste collegate al Presidente che poi verrà eletto, viene assegnato un premio da un minimo di 11 ad un massimo di 14 seggi: il criterio varia in base a che percentuale di voti prenderà il candidato Presidente per un massimo di 40% in più con appunto 14 seggi in dote alla maggioranza. Da ultimo, è previsto una soglia di sbarramento alle Regionali in Basilicata all’8% per le coalizioni mentre si abbassa al 3% per le liste fuori dalle coalizioni: se però la coalizione ha preso più del 4% delle preferenze, non è previsto alcun sbarramento per le liste contenute.

COME SI VOTA ALLE REGIONALI BASILICATA 2024: IL VIDEO CON TUTTE LE ISTRUZIONI













