SI VOTA OGGI E DOMANI PER LE ELEZIONI REGIONALI IN UMBRIA 2024: DIRETTA RISULTATI AFFLUENZA

Si scrive Perugia ma potrebbe anche leggersi Genova: le Elezioni Regionali Umbria 2024 che si aprono questa mattina rischiano di essere molto simili alle precedenti votazioni in Liguria, sia per numero di abitanti che per divario molto stretto tra i due principali candidati in lizza per la maggioranza nel Consiglio Regionale dei prossimi 5 anni. Donatella Tesei, Governatrice uscente in quota Centrodestra, contro Stefania Proietti, sindaca di Assisi e candidata del “campo largo”: nei sondaggi pre-silenzio elettorale il divario è ridotto ai minimi termini, con un recupero importante della Presidente vincente 5 anni fa a sorpresa contro il Centrosinistra di Bianconi.

Così come in Liguria, anche nelle Elezioni Regionali Umbria 2024 la sfida potrebbe ridursi all’ultimo voto nello spoglio dei risultati che comincerà domani pomeriggio: prima infatti di addentrarci nei singoli elementi chiave di questi ultimi election day dell’anno 2024, occorre ricordare quando si vota e quassio sarò possibile ricevere i primi risultati sull’affluenza, sul Presidente eletto e sui 20 consiglieri complessivi. In contemporanea con il voto in Emilia Romagna, stessi orari vengono mantenuti anche per le Elezioni in Umbria: oggi domenica 17 novembre si vota dalle ore 7 alle 23, mentre domani lunedì 18 novembre 2024 sarà il secondo e ultimo giorno di votazioni in diretta dai seggi con apertura alle 7 e chiusura alle 15. Lo spoglio dei risultati inizierà subito, con i primi exit poll e proiezioni che saranno disponibili nel primo pomeriggio: per conoscere invece l’affluenza alle Regionali Umbria 2024 si potranno conoscere i risultati parziali oggi alle ore 12, 19 e 23 e domani dopo le ore 15.

VERSO I RISULTATI ELEZIONI REGIONALI UMBRIA 2024: CANDIDATI PRESIDENTE E LISTE, PROIETTI SFIDA TESEI

Centrodestra vs “campo largo”, ennesimo capitolo di questo 2024 elettorale che ha visto – con l’eccezione del voto proporzionale alle Europee (dove Meloni e Schlein hanno legittimato il vantaggio ampio sui diretti rivali interni alle singole coalizioni) – la vittoria della destra in tutte le consultazioni elettorali ad eccezione della Sardegna. Conte e i 5Stelle hanno però mantenuto il loro veto forte contro Matteo Renzi e Italia Viva, costretti a ritirare il simbolo sia in Liguria quanto in Emilia Romagna e Umbria: qui però a Perugia i renziani hanno mantenuto alcuni dei propri candidati all’interno della lista civica “Civici Umbri” a sostegno di Proietti, perciò il “campo largo zoppo” visto sconfitto in Liguria in qualche modo si è più ricompattato alle Regionali Umbria con la mediazione controversa del Pd di Schlein.

Per Stefania Proietti il vantaggio di qualche mese fa nei sondaggi verso le Elezioni Regionali 2024 si è ridotto tanto da vedere il contro-sorpasso della Governatrice Tesei, nuovamente ricandidata e appoggiata dallo schema tradizionale con l’aggiunta della lista di Stefano Bandecchi, Alternativa Popolare. Proprio la presenza del vulcanico sindaco di Terni è uno degli elementi chiave per valutare la tenuta del Centrodestra in ottica di allargare i cordoni della coalizione per poter rivincere una regione storicamente “rossa”, specie nella città simbolo dell’Umbria, ovvero Perugia. Dovrebbe confermarsi come in Liguria una sfida all’ultimo voto con i due candidati Presidente che si sono dati battaglia negli ultimi mesi con toni mai sopra le righe e con la necessità di convincere gli elettorati più “moderati” sul concedere la fiducia necessaria per confermare il lavoro fatto in questi 5 anni (vedi Tesei) o per puntare al cambiamento contro una direzione nazionale che vede il “campo largo” più in difficoltà (vedi Proietti). Nei risultati delle ultime Europee in Umbria FdI emerse come primo partito sopra il 32%, seguito dalla tenuta del Pd al 26%, con tutte le altre liste sotto quota 10%: il derby completamente al femminile per la vittoria finale vede i riflettori nazionali accesi per capire quale “coda finale” dell’anno porterà le due coalizioni verso i grandi appuntamenti del 2025 (su tutte, Veneto e Campania). Qui è possibile trovare tutti i nomi dei candidati consiglieri, mentre qui sotto i nomi con le liste collegate dei candidati Presidente in sfida nei risultati delle Elezioni Regionali Umbria 2024:

– Donatella Tesei (Centrodestra): FdI, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Udc, Alternativa Popolare, Tesei Presidente

– Stefania Proietti (“campo largo”): Pd, M5s, AVS, Umbria Futura (Azione, PiàEuropa, Pri, Psi), Umbria per la Sanità Pubblica, Civici Umbri (Renzi), Umbria Domani per Proietti Presidente

– Fabrizio Pignalberi: Più Italia Sovrana e Quinto Polo per l’Italia

– Marco Rizzo: Democrazia Sovrana Popolare e Alternativa Riformista

– Moreno Pasquinelli: Fronte del Dissenso

– Martina Leonardi: Insieme per l’Umbria resistente

– Elia Francesco Fiorini: Alternativa per l’Umbria

– Giuseppe Tritto: Umani Insieme Liberi

– Giuseppe Paolone: Forza del Popolo

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI REGIONALI UMBRIA 2024: SEGGI ELETTI E VOTO DISGIUNTO (VIETATO)

Con 23 liste a sostegno di 9 candidati Presidenti, le Elezioni Regionali Umbria 2024 si aprono oggi e domani per definire i risultati atti al nuovo Governatore e nuovo Consiglio Regionale con sede a Perugia, formato da 20 seggi eletti più il Presidente vincitore (lo sfidante che ha preso più voti viene automaticamente eletto). I 20 consiglieri vengono eletti con metodo classico proporzionale, con soglia di sbarramento prevista al 2,5% per ogni lista, sotto cui non è possibile eleggere alcun seggio. Anche in Umbria è previsto un premio di maggioranza finale per la lista-coalizione del Governatore vincente: anche quale ottenessero meno di 12 seggi con metodo proporzionale, la legge elettorale delle Regionali umbre garantisce 12 seggi sui 20 totali alla maggioranza vincitrice in Consiglio Regionale.

Ultimo, ma non meno importante, un brevissimo ripasso di come si vota alle Elezioni Regionali in Umbria in vista dei risultati in diretta di domani pomeriggio: va premesso su tutti come, a differenza del voto in Liguria o Emilia Romagna, in Umbria non è possibile optare per il voto disgiunto dunque votare un candidato Presidente e una lista non collegato ad essa invaliderà la scheda elettorale (qui un fac-simile). Muniti di documento di identità valido e tessera elettorale attiva (in caso di smarrimento/scadenza sono aperti per tutto il weekend di voto le sedi degli uffici comunali con orari prolungati, ndr), gli elettori umbri chiamati ad esercitare il diritto del voto si recheranno oggi e domani ai propri seggi (qui le indicazioni per il voto dei fuori sede, ndr). Per votare e far sì che sia valido, è possibile tracciare segno sul candidato Presidente, con voto esteso automaticamente alle liste collegate; oppure è possibile votare solo la lista, con voto che si estende al candidato Governatore collegato. Da ultimo, si può votare un candidato Presidente e una lista collegata, ma niente voto disgiunto. Sulle preferenze permane la regola nazionale: si possono esprimere fino ad un massimo di 2 candidati consiglieri regionali, ma con la regola dell’alternanza di genere per cui se vengono scritti due nomi devono essere di sesso opposto pena l’annullamento della seconda preferenza sulla scheda.

