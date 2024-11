PRIMO GIORNO DI ELEZIONI REGIONALI IN EMILIA ROMAGNA 2024: DIRETTA E RISULTATI AFFLUENZA

Si aprono oggi le urne per le Elezioni Regionali Emilia Romagna 2024 che assieme al contemporaneo voto in Umbria rappresentano gli ultimi appuntamenti politici di questo intenso anno elettorale: dopo i risultati trionfali del Centrodestra, a sorpresa, in Liguria con Bucci contro Orlando, il “campo largo” a sinistra punta forte sulla regione “rossa” amministrata negli ultimi 9 anni dal Presidente del Pd Stefano Bonaccini. Proprio l’elezione del Governatore dem al Parlamento Europeo lo scorso giugno ha portato alle forzate dimissioni con conseguente indizione di Elezioni anticipate per il nuovo Consiglio Regionale.

Voto disgiunto, cos'è: si può fare alle Elezioni Regionali 2024?/ Emilia Romagna e Umbria: ecco come si vota

Dopo due alluvioni e dopo un rapporto burrascoso con il Governo Meloni negli ultimi due anni, l’Emilia Romagna attende risultati importanti per entrambe le coalizioni: il Centrosinistra con il candidato Presidente De Pascale per confermare la tradizione di una regione sempre governata dalla sinistra da quando esistono le Elezioni Regionali; il Centrodestra con Elena Ugolini per sovvertire pronostici e sondaggi e per confermare un consenso generale che pone oggi il Governo Meloni senza reale avversari, almeno a livello regionale e nazionale. Prima di addentrarci sulle regole del voto (come si vota e dove) e sui protagonisti delle Elezioni (candidati e liste), occorre ricordare brevemente quando si vota e quando saranno disponibili i primi risultati in diretta dai seggi: oggi domenica 17 novembre dalle ore 7 alle 23 si svolge il primo round di Elezioni Regionali Emilia Romagna 2024, con i risultati dell’affluenza parziale che saranno disponibili attorno a mezzanotte. Domani, lunedì 18 novembre 2024, le urne riapriranno alle 7 e chiuderanno definitivamente alle 15 con exit poll e risultati finali in arrivo nel pomeriggio/sera direttamente. Questi invece gli orari dei risultati parziali dell’affluenza alle urne in diretta oggi e domani: ore 12 – 19 – 23 per domenica; ore 15 con i risultati finali lunedì.

Come si vota alle Elezioni Regionali Umbria 2024/ Guida al voto: attenzione a preferenze e su voto disgiunto…

VERSO I RISULTATI ELEZIONI REGIONALI EMILIA ROMAGNA 2024: CANDIDATI PRESIDENTE E LISTE, LA SFIDA DE PASCALE-UGOLINI

Il “3-0” auspicato dai leader del “campo largo progressista” prima di quest’ultima tranche di Elezioni Regionali 2024 non è più possibile vista la vittoria di Bucci in Liguria ma la speranza per il Centrosinistra è che con l’Emilia Romagna (e l’Umbria) si possa derubricare l’anno elettorale con un briciolo di speranza politica in più verso uno scontro – al momento ancora a vantaggio del Centrodestra su scala nazionale – ancora tutto da costruire in una coalizione tutt’altro che unita. In attesa dei risultati che arriveranno da domani pomeriggio in diretta dalle urne per le Elezioni Regionali in Emilia Romagna, la sfida più “facile” alla vigilia in casa “campo largo” è proprio quella che vede Michele De Pascale raccogliere la possibile eredità di Stefano Bonaccini alla guida della regione “rossa” per eccellenza.

ELEZIONI REGIONALI 2024 EMILIA ROMAGNA UMBRIA/ Diretta risultati, come si vota: le sfide, rebus astensionismo

Nei risultati storici per le Regionali in Emilia Romagna il Centrodestra non ha mai vinto e la sfida per la candidata Presidente Elena Ugolini è decisamente impervia anche vedendo i sondaggi pre-silenzio elettorale che davano un vantaggio importante per il Centrosinistra di De Pascale: lui, sindaco di Ravenna 39enne, uomo forte del Pd romagnolo e presidente dell’UPI (Unione delle Province italiane) mantiene l’appoggio di quasi tutto il “campo largo”, con il ritiro forzato dei simboli di Italia Viva dopo il mantenuto veto di Conte contro Renzi già visto in Liguria e continuato anche nelle altre Regionali di questo weekend, in Umbria. Al netto dei dissidi interni alla sinistra, con Schlein tra i due “fuochi” M5s e centristi (dove ha comunque scelto per l’alleato con più consensi elettorali attuali), De Pascale mantiene un vantaggio nelle previsioni sulle Elezioni Regionali Emilia Romagna 2024 rispetto alla candidata civica scelta dal Centrodestra e indicata dall’uomo forte di Meloni in Emilia, Galeazzo Bignami.

La direttrice del Liceo Malpighi di Bologna, già stimata sottosegretario del MIUR con il Governo Monti, riunisce i partiti del Governo Meloni assieme ad Alternativa Popolare e civici centristi: dopo una campagna elettorale all’insegna delle critiche alla Regione di Bonaccini (e Schlein fino al 2022) sulla gestione delle alluvioni ingenti, Ugolini – come ci ha detto nell’intervista esclusiva qui – punta sul cambiamento di un potere locale dominato dai “rossi” da 50 anni a questa parte. Di contro, su territorio, trasporti e sanità De Pascale sempre al “IlSussidiario.net” prova a confermare i 9 anni di giunta Bonaccini ribadendo la necessità comunque di giungere ad un accordo “non belligerante” con il Governo Meloni. Mentre qui si trovano tutti i nomi dei candidati consiglieri, ecco qui di seguito la lista di candidati Presidente che si sfidano verso i risultati delle Elezioni Regionali Emilia Romagna 2024:

– Michele De Pascale (“campo largo”): Pd, M5s, AVS, Civici con De Pascale Presidente, Emilia Romagna Futura (Psi, Pri, PIùEuropa, Azione)

– Elena Ugolini (Centrodestra): FdI, Lega, Forza Italia-Noi Moderati, Alternativa Popolare, Elena Ugolini Presidente-Rete Civica

– Luca Teodori: Lealtà-Coerenza-Verità

– Federico Serra: Emilia Romagna per la Pace, l’Ambiente e il Lavoro (Pci, Rifondazione Comunista, Potere al Popolo)

COME SI VOTA ALLE REGIONALI EMILIA ROMAGNA 2024: VOTO DISGIUNTO, SEGGI ELETTI E MAGGIORANZA

Sono 3,6 milioni i cittadini chiamati alle urne oggi e domani per le Elezioni Regionali Emilia Romagna 2024 e lo scrutinio in diretta sarà possibile seguirlo oltre che sulle nostre pagine del “Sussidiario” anche sul sito della Regione: 4 candidati per 11 liste totali, con 547 candidati consiglieri in corsa per uno dei 50 seggi eletti nella nuova Assemblea Legislativa (48 + il Presidente eletto e il candidato sconfitto più votato) è il bilancio dei numeri alla vigilia di queste Regionali in Emilia Romagna.

Capire invece come si vota alle Regionali richiede per fortuna poco tempo e poche regole da memorizzare: al netto che servono i consueti documenti di identità validi e tessera elettorale per presentarsi al proprio seggio di appartenenza, sono 4 le regole principali da tenere a mente per le Elezioni Regionali in Emilia Romagna. È possibile votare solo per un candidato Presidente della giunta tracciando un segno sulla scheda; è possibile votare sia un candidato Presidente che una delle liste ad esso collegato; è possibile il voto disgiunto, ovvero votare un candidato Presidente e una lista collegata ad un altro candidato sfidante; infine, è possibile votare una sola lista, ma in tal caso il voto si estende anche al Presidente candidato ad essa collegato. Sui voti di preferenza vale la consueta regola dell’alternanza di genere: è possibile votare fino a due candidati consiglieri, purché siano di genere diverso (pena l’annullamento della seconda preferenza).

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI REGIONALI EMILIA ROMAGNA IN ATTESA DEI RISULTATI: GUARDA IL VIDEO