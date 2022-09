Come si vota alle Elezioni Regionali Sicilia 2022/ Modalità e regole: voto disgiunto…

COME SI VOTA ELEZIONI REGIONALI SICILIA 2022: LA LEGGE ELETTORALE

Il 25 settembre 2022 è il giorno anche delle Elezioni Regionali in Sicilia, oltre che di quelle politiche. I cittadini siciliani sono, quindi, chiamati a rinnovare il Parlamento regionale eleggendo 70 deputati. La legge elettorale è stata modificata l’ultima volta nel 2014, quando fu eciso di tagliare il numero dei deputati eletti, che così sono passati da 90 a 70. A tal proposito, va fatta un’importante premessa riguardo la legge elettorale per capire come si vota alle Elezioni Regionali in Sicilia.

Come si vota Elezioni Politiche 2022/ Guida al voto, opzioni e schede Camera e Senato

In gran parte è proporzionale e prevede il voto di preferenza e un premio di maggioranza alla lista del candidato più votato che corrisponde a 7 deputati, tra cui anche il Presidente eletto. Inoltre, un seggio viene assegnato anche al secondo candidato presidente più votato, mentre gli altri 62 vengono eletti attraverso le liste provinciali, nelle quali è previsto il voto disgiunto. Veniamo allora come si vota sulla scheda in Sicilia, che nel caso appunto delle Elezioni Regionali Sicilia 2022 è di colore verde. Come si vota? L’elettore deve barrare il simbolo della lista/coalizione del Presidente, segnare con una X il logo del partito del candidato deputato e scriverne il nome.

Come si vota alle Elezioni Politiche 2022/ Schede Camera-Senato: seggi, preferenze…

COME SI VOTA IN SICILIA: VOTO DISGIUNTO E SOGLIA ALLE REGIONALI 2022

Chi però vuole usufruire del voto disgiunto, può votare il presidente di una coalizione e il partito di un’altra. Un altro aspetto rilevante del come si vota in Sicilia è che sulla scheda elettorale relativa alle Elezioni Regionali Sicilia 2022, così come in generale, non vanno apposti altri segni o scritte differenti delle istruzioni indicate, altrimenti si incappa nell’annullamento del voto. La consultazione non prevede ballottaggio, di conseguenza si decide tutto domenica 25 settembre 2022. Basterà avere anche un solo voto in più per essere eletto presidente. Ogni partito che raggiungerà il 5% in almeno 5 province avrà il seggio. Un deputato per essere eletto, di conseguenza, deve far parte di uno schieramento che supera tale soglia in almeno 5 province e deve ottenere più voti nella propria lista provinciale. Più è alta la percentuale ottenuta dal partito, più deputati della lista vengono eletti man mano che scattano i seggi. Di seguito il dettaglio dei deputati che ogni provincia siciliana elegge alle elezioni regionali: 6 Agrigento, 3 Caltanissetta, 13 Catania, 2 Enna, 8 Messina, 18 Palermo, 4 Ragusa, 5 Siracusa, 5 Trapani.

LEGGI ANCHE:

Come si vota all’estero Elezioni 2022/ Buste, schede, date: caos italiani in Spagna

© RIPRODUZIONE RISERVATA