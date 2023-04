Come si vota Elezioni Friuli Venezia Giulia 2023/ Regionali, Comunali, voto disgiunto

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA 2023: REGOLE E INFO

Oggi e domani si vota per le Elezioni Regionali 2023 in Friuli Venezia Giulia, ma anche per le Elezioni Comunali Amministrative in 24 Comuni della regione (tra cui il capoluogo Udine): per capire come si vota, quando, se vale il voto disgiunto e con quale legge elettorale ecco qui di seguito un utile vademecum per comprendere appieno come si vota in Friuli Venezia Giulia senza più alcun dubbio. Per quanto riguardano le semplici operazioni di voto, ecco tutte le regole fissate dalla legge elettorale regionale (comune al resto d’Italia, nonostante il Friuli sia regione a statuto speciale): l’orario delle votazioni è previsto per oggi domenica 2 aprile dalle ore 7 alle 23 e domani lunedì 3 aprile dalle 7 alle 15.

Oriana Marzoli lite con Micol Incorvaia / "Ho paura a parlarti per come mi rispondi"

Per poter votare occorre presentarsi al seggio di riferimento muniti di tessera elettorale e di un documento di riconoscimento valido (qualora fossero scaduti/persi occorre rivolgersi agli Uffici Comunali che per l’occasione rimarranno aperti per tutta la durata del voto Regionali). Tornando al come si vota sono 4 le modalità di voto ammesse e valide per eleggere Presidente e Consiglio Regionale (una sola scheda elettorale, di colore azzurro):

– solo per il candidato alla carica di Presidente della Regione. In tal caso il voto si intende attribuito solo al candidato Presidente

– per una lista collegata al candidato Presidente. Il voto si intende espresso anche in favore del candidato alla carica di Presidente

– per un Presidente e una lista a lui non collegata, ammesso dunque il voto disgiunto

– per un candidato consigliere regionale esprimendo la preferenza nell’apposito spazio sulla scheda. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista per la quale si intende votare. In tal caso il voto si intende attribuito anche alla lista e al candidato Presidente collegato.

Mauro Coruzzi, Platinette racconta l'ictus/ "Paralizzato, come in un fermo immagine"

LEGGE ELETTORALE FRIULI VENEZIA GIULIA, COME SI VOTA: QUANTI CONSIGLIERI ELETTI PER LE ELEZIONI REGIONALI

La legge elettorale vigente per le Elezioni Regionali in Friuli Venezia Giulia resta la medesima dell’ultima tornata elettorale vinta nel 2018 dal Presidente Massimiliano Fedriga: non è previsto alcun ballottaggio, perciò viene eletto Presidente di Regione il candidato capace di raccogliere anche solo un voto in più degli avversari. Previsto un premio di maggioranza per garantire piena governabilità: sono in tutti 47 i consiglieri regionali eletti, di cui 1 riservato alla minoranza slovena, a cui si vanno ad aggiungere il Presidente eletto e il principale sfidante sconfitto.

Amici 22, Maddalena Svevi la nuova Britney Spears?/ Batte Isobel: web in tilt!

Sono in tutto 49 i componenti del Consiglio Regionale FVG, così suddivisi su base circoscrizionale: Udine 18 consiglieri, Pordenone 12, Trieste 9, Gorizia 5, Tolmezzo 3. Per eleggere propri consiglieri una lista/partito deve superare la soglia di sbarramento del 4%, che diventa però dell’1,5% se fa parte di una coalizione che ha superato il 15%; oppure ottenere in una circoscrizione almeno il 20% dei voti.

ELEZIONI COMUNALI FRIULI VENEZIA GIULIA 2023: COME SI VOTA COMUNI SOPRA E SOTTO I 15MILA ABITANTI

Capire come si vota invece alle Elezioni Comunali del Friuli Venezia Giulia necessità come sempre di una breve promessa valida per ciascun voto sulle Amministrative in Italia: l’unica differenza importante riguarda la distinzione tra le regole per i Comuni sopra i 15mila abitanti (solo Udine e Sacile in questa tornata, ndr) e quelli con popolazione inferiore ai 15mila. I Comuni che partecipano al voto oggi e domani sono in tutto 24, eccoli: Brugnera, Cavasso Nuovo, Faedis, Fiume Veneto, Fiumicello Villa Vicentina, Fogliano Redipuglia, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Lauco, Martignacco, Polcenigo, Sacile, San Daniele del Friuli, San Giorgio della Ricinvelda, Sauris, Sequals, Spilimbergo, Talmassons, Tavagnacco, Treppo Ligosullo, Udine, Valvasone Arzene, Vito d’Asio, Zoppola. Sono anche qui 4 le modalità di voto ammesse per le Elezioni Comunali in Friuli Venezia Giulia 2023, eccole:

– elettore può esprimere voto solo per il candidato alla carica Sindaco. In tal caso il voto si intende attribuito solo al candidato Sindaco

– per una lista collegata al candidato Sindaco. Il voto si intende espresso anche in favore del candidato alla carica di Sindaco

– solo nei Comuni con più di 15.000 abitanti, per un Sindaco e una lista a lui non collegata (qui è ammesso allora il voto disgiunto)

– per uno o due candidati consiglieri esprimendo le preferenze negli appositi spazi sulla scheda. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista per la quale si intende votare. La seconda preferenza deve essere espressa in favore di un candidato dell’altro genere compreso nella stessa lista. Il voto si intende attribuito anche alla lista e al candidato Sindaco collegato.

VOTO DISGIUNTO, COME SI VOTA ALLE REGIONALI E COMUNALI IN FRIULI

Per evitare confusioni e dubbi dell’ultimo momento su come si vota alle Elezioni Regionali e Comunali in Friuli Venezia Giulia, focus rapido sul tema dirimente del voto disgiunto: tanto per l’elezione del Presidente di Regione, quanto per la nomina del sindaco e del Consiglio Comunale, è prevista la possibilità in FVG di porre una X su un candidato e su una lista non collegata ad esso. L’unico caso dove non è permesso è per i Comuni sotto i 15mila abitanti: riassumendo, ecco dove e quando è ammesso il voto disgiunto nelle Elezioni del Friuli Venezia Giulia di oggi e domani.

– Regionali: voto disgiunto ammesso

– Comunali (sopra i 15mila abitanti): voto disgiunto ammesso

– Comunali (sotto i 15mila abitanti): voto disgiunto non consentito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA