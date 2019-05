Come si vota elezioni Piemonte 2019/ Video, Regionali: scheda, preferenze e liste

Come si vota alle elezioni regionali Piemonte 2019: oltre alle elezioni europee 2019 è infatti prevista la scelta del nuovo presidente della Regione e il rinnovo del Consiglio regionale piemontese. Appuntamento oggi dalle ore 7.00 alle ore 23.00: l’elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di riconoscimento valido e con la tessera elettorale; chi non ha la tessera o l’ha smarrita, può richiederla all’ufficio elettorale del comune di residenza. Sarà eletto nuovo presidente chi ottiene il maggior numero di voti, sono quattro i candidati a nuovo Governatore: Sergio Chiamparino, presidente uscente e sostenuto da una coalizione di Centrosinistra (Partito Democratico, Liberi Uguali Verdi, Italia in Comune, Moderati per Chiamparino, Chiamparino per il Piemonte del Sì, +Europa Sì Tav, Democrazia Solidale); Giorgio Bertola, consigliere regionale uscente e sostenuto dal Movimento 5 Stelle; Alberto Cirio, membro del Parlamento Europeo di Forza Italia e sostenuto dal Centrodestra (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, UDC, “Piemonte nel cuore” MNS-EpI); Valter Boero, professore universitario sostenuto dal Popolo della Famiglia.

COME SI VOTA, ELEZIONI REGIONALI PIEMONTE 2019

Andiamo ora nel dettaglio e scopriamo come si vota alle elezioni regionali Piemonte: sono quattro le modalità di voto a disposizione degli elettori, tra cui il voto disgiunto. E’ possibile votare una lita provinciale, contrassegnando il corrispondente simbolo sulla scheda elettorale: il voto è espresso così a favore della lista provinciale e si riferisce alla lista regionale collegata e al relativo candidato presidente. E’ possibile votare per una lista provinciale, corrispondente simbolo riportato sulla scheda elettorale e contrassegnare anche il simbolo o il nominativo del candidato Presidente della Giunta collegato: il voto è così espresso a favore della lista provinciale e a favore della lista regionale e del candidato governatore. E’ possibile votare solo per il candidato Presidente della Giunta, contrassegnando il simbolo, oppure facendo un segno sul nome dello stesso candidato: il voto è così espresso solo per la lista regionale e per il candidato Presidente, ma non si trasferisce ad alcuna lista provinciale collegata. Infine il voto disgiunto, è possibile votare tracciando un segno sul simbolo di una lista provinciale e un altro segno sul nominativo o sul simbolo del candidato Presidente della Giunta NON collegato alla lista provinciale votata: il voto è così attribuito validamente sia alla lista provinciale prescelta che al candidato Presidente della Giunta votato ed alla sua lista regionale.

ELEZIONI REGIONALE PIEMONTE 2019, COME SI VOTA: SPOGLIO DEI VOTI E INFO UTILI

Un importante appuntamento elettorale, che arriva dopo le regionali che hanno visto prevalere in maniera netta il Centrodestra (Abruzzo, Sardegna e Basilicata le ultime ordine temporale). Gli ultimi sondaggi disponibili parlano di un grande testa a testa, sarà sfida all’ultimo voto: ricordiamo che lo spoglio dei voti inizierà domani, lunedì 27 maggio 2019, alle ore 14.00 terminate le operazioni per le elezioni europee. Ricordiamo inoltre che possono votare tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto 18 anni e per votare è necessario recarsi al seggio elettorale di appartenenza, che è possibile scoprire cliccando qui. Rebus per quanto riguarda l’affluenza: le elezioni del 2014 videro partecipare alle votazioni 2 405 228 elettori, pari al 66,43% dei 3 620 349 aventi diritto. Ultime indicazioni utili: prevista la soglia di sbarramento al 3 per cento, mentre i 50 consiglieri regionali saranno eletti con un sistema misto. Di questi, 40 consiglieri saranno eletti con il proporzionale e i loro seggi saranno suddivisi su base provinciale, mentre gli altri 10 consiglieri verranno eletti come premio di maggioranza e andranno alla lista del governatore eletto.

VIDEO, ELEZIONI REGIONALI PIEMONTE 2019, ECCO COME SI VOTA

