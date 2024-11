COME SI VOTA ELEZIONI REGIONALI EMILIA ROMAGNA 2024

Alla vigilia della nuova tornata elettorale, molti elettori si chiedono come si vota Elezioni Regionali Emilia Romagna 2024 per eleggere il nuovo presidente e i consiglieri regionali che daranno vita al nuovo assetto amministrativo, oltre che politico, della regione. Le urne saranno aperte dalle ore 7 di domani, domenica 17 novembre 2024, alle ore 23, poi riapriranno alle 7 di lunedì 18 novembre per chiudere alle 15. A sfidarsi quattro candidati: da Michele De Pascale del centrosinistra a Elena Ugolini del centrodestra, passando per gli “outsider” Federico Serra e Luca Teodori.

Prima di soffermarci sulle opzioni di voto, vi ricordiamo come fatto in occasione dell’ultima tornata elettorale che è indispensabile presentarsi all’appuntamento elettorale in possesso di un documento di identità in corso di validità e la tessera elettorale. Quest’ultima può essere richiesta ex novo all’ufficio elettorale del comune dove si risiede se ci si accorge di averla smarrita.

COSA PREVEDE LA LEGGE ELETTORALE REGIONALE

La legge elettorale in vigore in Emilia Romagna consente l’elezione del presidente in un unico turno, quello di domani. Quindi, non ci sarà alcun ballottaggio, perché ad essere eletto sarà il candidato governatore che otterrà anche un solo voto in più sui rivali. In virtù del rischio di una possibile ingovernabilità, viene attribuito un premio di maggioranza al partito o ai partiti che lo sostengono, che corrisponde a 27 seggi sul totale di 50.

In generale, 40 consiglieri sono eletti col proporzionale, in base alle liste circoscrizionali, mentre 9 col maggioritario nelle singole circoscrizioni e il restante seggio spetta al candidato che vince le elezioni. Infine, la soglia di sbarramento è del 3% per i partiti che non fanno parte di una coalizione, invece è del 5% per quelle coalizzate.

LE OPZIONI E LE PRECISAZIONI SULLE PREFERENZE

Le opzioni per votare sono quattro, una delle quali approfondiremo a parte di seguito, trattandosi del voto disgiunto. La prima opzione per quanto riguarda il come si vota Elezioni Regionali Emilia Romagna 2024 è quella più semplice, in quanto prevede l’espressione del voto solo per il candidato presidente prescelto. In tal caso, va tracciato un segno sul rettangolo del candidato in questione e, di conseguenza, non si esprimono preferenze per i partiti che lo sostengono.

Altrimenti, si può votare il candidato governatore e una delle liste che lo supporta. La terza opzione prevede il voto solo per il partito, quindi segnando solo il simbolo dello stesso, ma in questo caso il voto viene attribuito anche al candidato collegato, oltre che alla lista stessa.

Per quanto riguarda le preferenze, sulla scheda elettorale c’è uno spazio che consente di poterne esprimere una o al massimo due per quanto riguarda i candidati al consiglio regionale. Gli elettori hanno la possibilità di scrivere nome e cognome del candidato prescelto (o solo il cognome) tra quelli che fanno parte della stessa lista. Se si esprimono due preferenze, devono avere genere diverso, altrimenti la seconda preferenza viene annullata.

REGOLE VOTO DISGIUNTO: COME FUNZIONA

A differenza di quanto accade in Umbria, dove il voto disgiunto non è consentito il come si vota Elezioni Regionali Emilia Romagna 2024 ci indica che invece è possibile. Questo vuol dire che gli elettori possono scegliere di esprimere la propria preferenza e, quindi, dare un voto a un candidato presidente e al tempo stesso tracciare un segno anche sul partito che però sostiene un altro candidato. Di conseguenza, il voto viene attribuito al candidato governatore prescelto e al contempo al partito che supporta il rivale.

ELEZIONI REGIONALI EMILIA ROMAGNA 2024, VIDEO COME SI VOTA