Come si vota Elezioni Regionali Sardegna 2024/ Legge elettorale, voto disgiunto e possibilità sulla scheda

ELEZIONI REGIONALI SARDEGNA 2024: LA LEGGE ELETTORALE

Si aprono le urne in Sardegna per le Elezioni Regionali 2024. Sapere come si vota per l’elezione del Presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale, composto da 60 membri, è importante per non invalidare la propria preferenza. Ricordiamo, come chiarito dal sito della Regione Sardegna, che per votare bisogna presentarsi al seggio elettorale con tessera elettorale e documento di riconoscimento. Se la prima è smarrita o si è rovinata, si può chiedere il duplicato o attestato sostitutivo rivolgendosi all’Ufficio elettorale del Comune di iscrizione nelle liste elettorali. Partiamo però dalla legge elettorale, che è quella in vigore per le elezioni del 2014.

Come si vota in un turno unico: quindi non c’è possibilità di ballottaggio, e con voto di lista. Viene eletto presidente della Regione Sardegna il candidato che ottiene la maggioranza (anche relativa) dei voti, quindi a prescindere dalla percentuale raggiunta. Le liste collegate al presidente eletto ottengono un premio di maggioranza variabile. Il 60% dei seggi se l’eletto ottiene una percentuale di preferenze superiore al 40%; si scende al 55% dei seggi se il governatore eletto ottiene una percentuale di preferenze compresa fra il 25% e il 40%. Invece, il premio di maggioranza non scatta se la percentuale ottenuta dal presidente eletto è inferiore al 25%. La legge elettorale prevede soglie di sbarramento al 10% per le coalizioni e al 5% per le liste non coalizzate. Invece, non è previsto alcun sbarramento per le liste nelle coalizioni che superano il 10%.

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI REGIONALI SARDEGNA 2024: SCEDA DI COLORE VERDE

Al seggio ogni elettore riceve una scheda di colore verde con una matita copiativa. Sulla scheda si può esprimere il proprio voto per il candidato alle Elezioni Regionali Sardegna 2024 o per una qualunque delle liste circoscrizionali. Dunque, è prevista la possibilità di esprimere una preferenza nella lista prescelta e voto per il candidato presidente, sulla stessa scheda. Di fatto, si può votare per una lista e per un candidato presidente che non sono collegati fra loro, optando per il cosiddetto voto disgiunto. Come previsto nella tornata precedente, del 2019, c’è la possibilità della doppia preferenza di genere.

Quindi, sulla scheda elettorale delle Elezioni Regionali Sardegna 2024 si possono esprimere due preferenze, purché siano di genere diverso, altrimenti la seconda preferenza viene annullata, e si considera valida solo la prima. Una volta espresso il voto, la scheda va ripiegata e consegnata con la matita copiativa. A questo punto, il presidente del seggio dovrà accertare che la scheda restituita sia piegata correttamente per depositarla nell’urna.

COME SI VOTA: LE POSSIBILITÀ SULLA SCHEDA

Per votare una lista circoscrizionale alle Elezioni Regionali Sardegna 2024 va tracciato un segno nel relativo rettangolo. Per votare anche un candidato consigliere bisogna scrivere nel rettangolo il cognome dello stesso e e, in caso di omonimia, anche il nome. Votando solo per la lista circoscrizionale tale preferenza si estende al candidato presidente. Per votare anche due candidati consigliere di genere diverso della stessa lista, è sufficiente scrivere nel rettangolo i cognomi dei candidati e, in caso di omonimia, anche il nome. Anche in questo caso se si vota solo per la lista circoscrizionale, il voto si estende al candidato presidente.

Infine, come si vota il governatore alle Elezioni Regionali Sardegna 2024: serve solo tracciare un segno sul nome del candidato alla presidenza. Ma votando solo il candidato presidente della Regione Sardegna il voto non si estende alla lista circoscrizionale. Infine, per quanto riguarda il voto disgiunto: si traccia un segno nel rettangolo della lista circoscrizionale, esprimendo eventualmente il voto di preferenza, poi sul nome del candidato presidente.











