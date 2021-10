Come si vota Elezioni Suppletive Camera 2021/ Roma e Siena: Green Pass e info Covid

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI SUPPLETIVE DI SIENA E ROMA

Per capire come si vota alle Elezioni Suppletive alla Camera non resta che rifarsi ai regolamenti tradizionali delle Politiche nazionali: nel duplice voto atteso per il 3-4 ottobre 2021 – XII Circoscrizione Toscana-Collegio uninominale 12 (la città di Siena) e XV Circoscrizione Lazio 1-Collegio uninominale 11 (Roma-Quartiere Primavalle) – le regole e procedure elettorali si avvicinano a quelle per le Elezioni Amministrative e le Regionali, che si tengono in contemporanea tra domenica e lunedì.

Le urne resteranno aperte domenica 3 – dalle ore 7 del mattino fino alle ore 23 – e lunedì 4 ottobre, dalle ore 7 del mattino fino alle ore 15 del pomeriggio: gli elettori dei due collegi (chiamati a sostituire, rispettivamente, Pier Carlo Padoan a Siena e Emanuela Del Re a Roma Primavalle) dovranno recarsi al proprio seggio muniti di tessera elettorale e documento di identità in corso di validità, oltre alla mascherina anti-Covid sul volto. Esprimere il proprio voto resta operazione decisamente semplice: basterà porre una “X” sulla scheda elettorale sul candidato deputato prescelto (consentita una sola preferenza). Subito dopo occorre consegnare la scheda votata, opportunamente piegata, al presidente di seggio (o a chi ne fa le veci), che staccherà il tagliando antifrode dalla scheda e la collocherà nell’urna.

ELEZIONI SUPPLETIVE CAMERA, COME SI VOTA: SERVE IL GREEN PASS?

Qui in sostanza l’unica differenza con le Elezioni Amministrative e Regionali: essendo le Suppletive una appendice delle Elezioni Politiche, esattamente come avvenne nelle precedenti votazioni nazionali del 4 marzo 2018, il presidente del seggio (o il vice presidente) deve – utilizzando i guanti per motivi anti-Covid – rimuovere il tagliando antifrode dalla scheda votata. Come richiede il sistema “Rosatellum”, il tagliando è l’escamotage trovato per impedire il voto di scambio usando schede già votate: al cittadino viene consegnata la scheda munita di un codice progressivo alfanumerico generato in serie, lo stesso riportato sul tagliando cartaceo allegato, che verrà annotato sul registro.

Al momento della consegna dell’elettore al presidente di seggio, verrà controllato il codice e confrontando con quello appuntato. Capitolo importante, sul fronte anti-Covid, riguarda il Green Pass: non sarà obbligatorio per votare esibire il certificato anti-Covid, Anche per scrutatori e rappresentanti di lista non è previsto il Green Pass, mentre resta l’unica eccezione per coloro che fanno parte di sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19. Il sistema elettorale delle elezioni Suppletive è puramente maggioritario: sarà eletto infatti il candidato che riuscirà a ottenere anche un solo voto in più rispetto agli sfidanti.

