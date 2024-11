La forza di Patrizia Pellegrino non è nota a tutti; forse gli appassionati sono abituati a vederla sempre sorridente nei suoi tanti impegni professionali in tv. Eppure, la conduttrice ha dovuto vivere tante esperienze di vita difficili, alcune anche traumatiche. Di recente, tra gli ostacoli che le ha presentato il destino, è da annoverare il calvario della malattia. Patrizia Pellegrino ha infatti scoperto tempo fa di essere affetta da un tumore al rene che fortunatamente è riuscita a scoprire in tempo.

Ma come sta oggi Patrizia Pellegrino dopo il tumore al rene? Un breve accenno è arrivato nel corso di una recente intervista rilasciata a Verissimo dove, accompagnata da sua madre, ha spiegato come anche per lei abbia lottato con determinazione al fine di superare la malattia. “Mia mamma ha avuto paura di perdermi quando 3 anni fa ho avuto il tumore al rene, ma io non ho voluto mollare, e alla fine ce l’ho fatta!”.

Patrizia Pellegrino rassicura dopo la malattia: “Come sto? 4-5 giorni dopo l’operazione…”

Anche in passato – come nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona – Patrizia Pellegrino ha raccontato di come sta dopo la malattia e del calvario alle prese con il tumore al rene. “La prima paura è stata quella di lasciare i miei figli, ma oggi sto bene grazie ad un’operazione; dopo 4-5 giorni ero già a casa”. La salvezza della conduttrice, come da lei raccontato in passato, è stata l’incontro con un professore esperto del settore che è riuscito a trovare il modo di aiutarla nel far fronte alla malattia. “…Ho incontrato un angelo, il medico che mi ha operato; è stato come avere mio padre accanto a me”.