Come togliere filmati porno da web/ Video, Le Iene “Possibile cancellarli per sempre”

Video porno online e l’incubo di molti, soprattutto tra i minorenni, che una volta caduti in questa Rete (e qui l’ambivalenza del termine è appropriata), non riescono più a uscirne e magari dopo aver realizzato filmati hard amatoriali per soldi vogliono capire se è possibile oscurarli. Di questo annoso tema si occuperà questa sera, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1, uno dei servizi in programma nella nuova puntata de “Le Iene”: infatti, in un reportage realizzato da Veronica Ruggeri nel mondo dei video hot che vedono protagonisti dei minori che per gioco si filmano per guadagnare anche pochi euro si prova a spiegare se sia possibile fuggire da questo vero e proprio dramma, soprattutto quando ci si accorge di aver fatto una cavolata e si vuole rimediare. Ma una volta uploadata online una di queste clip resterà per sempre visibile a tutti o c’è un modo per evitare questo? Come spiegato appunto nella preview del servizio che andrà in onda questa sera un modo c’è effettivamente, anche se il problema alla base (quello di provare a guadagnare facilmente dei soldi) rimane.

VIDEO HARD DI MINORI SUL WEB, “ECCO COME CANCELLARLI PER SEMPRE”

“Ma quante della tua età fanno questa roba qua?” chiede in uno dei passaggi della suddetta preview (qui un breve estratto video) Veronica Ruggeri a una ragazzina, cercando di capire come mai siano sempre più le coetanee che, non solo con l’inganno, ma per propria scelta e prendendolo come un gioco decidono di postare su alcune piattaforme social dei brevi filmati hot per guadagnare pochi euro. Il punto dolente è che molte delle protagoniste di queste storie, che riguardano anche i loro coetanei maschi, spesso si pentono a scoppio ritardato e si accorgono che il filmato rimarrà per sempre a disposizione di un pubblico solitamente di adulti che cercano contenuti pornografici in cui compaiono delle minorenni. Ma, come accennato, una soluzione c’è e per spiegarla a tutti coloro che sono alla visione la Ruggeri ha intervistato pure i tecnici del “Team Emme”, una squadra di tecnici specializzati che già in passato si è occupata di tematiche simili relative al tema dei minori sul web e che può effettivamente aiutare gli utenti nel momento in cui decidono di non volere più che determinati contenuti restino di pubblico dominio. Insomma, uscire da questo incubo si può e nel nuovo appuntamento de “Le Iene” verrà mostrato come, anche per evitare che alcuni minori o soggetti fragili psicologicamente possano andare incontro, oltre al danno del video hot diffuso sui social, anche della beffa di venire ricattati da gente senza scrupoli o che sfrutta la loro “ignoranza” in materia.

