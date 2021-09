Come tu mi vuoi, Canale 5/ La coppia Capotondi-Vaporidis funziona

Come tu mi vuoi sarà trasmesso da Canale 5 nel pomeriggio di oggi, domenica 5 settembre 2021, a partire dalle 16.00. La commedia italiana è stata diretta da Volfando De Biasi che ha curato anche la sceneggiatura del film. Tra i suoi più recenti lavori ricordiamo Una famiglia mostruosa, Cracy for football: matti per il calcio e L’agenzia dei bugiardi.

Nel cast troviamo Cristiana Capotondi che ha ottenuto 2 nomination al David di Donatello e 3 candidature ai Nastri d’Argento. L’attrice inizia a recitare da piccolissima partecipando agli spot pubblicitari per il gelato Maxibon Motta e le merendine Tegolino di Mulino Bianco. Esordisce sul piccolo schermo nel 1993 a fianco di Massimo Dapporto nella serie – Amico mio -.

Dopo i successi cinematografici e televisivi si dedica al doppiaggio di animazione con – Hotel Transylvania I e II -. I suoi ultimi lavori sono: – Chiara Lubich: L’amore vince tutto e Attenti al gorilla -. Il personaggio maschile è Nicolas Vaporidis, l’attore la fama la ottiene nel 2006 con Notte prima degli esami e l’anno dopo con – Notte prima degli esami: Oggi -. I film più recenti di Nicolas Vaporitis sono: Bla Bla Baby e Anche senza di te. La pellicola Come tu mi vuoi è del 2007, distribuita da Medusa Film e prodotta da Medusa Film, Ideacinema.

Come tu mi vuoi, la trama del film

Come tu mi vuoi racconta la storia di Giada, una ragazza dall’apparenza sfigata che indossa gli occhiali che le danno l’aria da intellettuale, è la secchiona della classe con ottimi voti in tutte le materie ma con un look trasandato, un po’ per posizione presa, convinta che essere sia meglio che apparire e un po’ per necessità visto che proviene da una famiglia dalla mentalità poco aperta che ha una visione della donna alquanto emancipata.

Riccardo è il classico figlio di papà, di famiglia benestante, bello, moderno, che piace alle ragazze, concentrato nell’apparire fisicamente in forma. Due mondi opposti che a un certo punto entrano in collisione. Giada vuole andare via da casa ma le servono i soldi per mantenersi e pagare l’affitto, Riccardo ha bisogno di superare qualche esame all’università per non vedersi tagliare i finanziamenti dai suoi genitori.

I due giovani s’incontrano e Giada decide di dare ripetizioni a Riccardo. Superate le difficoltà iniziali, Riccardo che all’inizio per scommessa doveva far abdicare al suo cospetto Giada, si innamora di lei. La ragazza è consapevole che il giovane si vergogna della sua presenza che non è degna di entrare nel suo mondo. Pur di riconquistare il suo cuore, Giada rinnegherà i suoi ideali di donna, si spoglierà dei suoi abiti da sfigata per indossare minigonne, tacchi alti e camicette scollate. Si troverà catapultata in un universo a lei sconosciuto fatto di feste esclusive e vestiti griffati. Ad un certo momento Giada si renderà conto che non è tutto oro quello che luccica e che cambiare il suo modo di essere non fa altro che snaturare la sua identità. Riccardo una volta che ha perso Giada si renderà conto che per essere felici non è sufficiente avere soldi e vestiti, così farà di tutto per riconquistare l’amore della ragazza.

